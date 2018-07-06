NTD: ВТО завалили жалобами — США решили ограничить импорт автомобилей

Более 40 стран, включая 28 членов ЕС, осудили намерение США ужесточить условия ввоза автомобилей и запчастей. По общему мнению, такие действия Вашингтона могут серьёзно навредить мировому рынку. Япония, инициировавшая вместе с Россией обсуждение этого вопроса в ВТО, предупредила, что меры Вашингтона спровоцируют ответные действия. А канцлер Германии Ангела Меркель призвала не допустить «торговой войны», передаёт NTD.
Основные торговые партнёры США, включая ЕС, Китай и Японию, направили жалобы во Всемирную торговую организацию. В них они выразили обеспокоенность в связи с возможными пошлинами, которые США могут ввести на импорт авто и запчастей.
Япония, которая вместе с Россией инициировала обсуждение в ВТО, предупредила, что меры Вашингтона могут привести к ответным действиям. А это в свою очередь может стать причиной краха международной торговой системы.
Более 40 стран ВТО, включая 28 государств — членов ЕС, предупредили, что действия США могут серьёзно навредить мировому рынку. Так, канцлер Германии отметила, что необходимо избежать «торговой войны».
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии:В настоящее время действуют пошлины на алюминий и сталь. Мы это обсуждаем. Похоже, что за импорт автомобилей в США также придётся платить. Пока это торговый конфликт. Я не хочу использовать другое слово. Нужно приложить все усилия, чтобы его разрешить и чтобы он не перерос в торговую войну.
По мнению Дональда Трампа, производство стали и алюминия является критически важным для обеспечения национальной безопасности. Пошлины нужны, чтобы поддержать местных производителей. Такое же отношение у американского президента и к производству авто.
29 июня в США началась проверка необходимости введения автомобильных пошлин. Она займёт три-четыре недели.
3 июля в своём Twitter Дональд Трамп написал: «Экономика США развивается, наверное, лучше, чем когда-либо. И это происходит ещё до того, как будут исправлены самые худшие и несправедливые торговые договоры, которые заключала наша страна. В любом случае, большинство стран согласны, что они должны быть изменены. Просто никто этого раньше не предлагал».
ЕС предупреждает, что введение пошлин на импорт авто скорее навредит автомобильной промышленности США, чем принесёт ей пользу.
Россияне, покупающие готовый бизнес, чаще всего выбирают магазины, салоны красоты или кафе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом «Юла», который проанализировал спрос на виды бизнеса «под ключ» во втором квартале текущего года.
Американский лидер Дональд Трамп назвал бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана, который ранее обвинил его в «предательской конференции» по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным, «очень плохим парнем».
Предварительное расследование Австралии в отношении RT является попыткой выдавить российские СМИ из мирового медиапространства, для избежания этого России необходимо разработать глобальную информационную стратегию.
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров в Хельсинки не затрагивали тему лётчика Константина Ярошенко, отбывающего тюремный срок на территории Соединённых Штатов.
Посольство России в Вашингтоне добивается от властей Соединённых Штатов предоставления консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной за незарегистрированную деятельность в качестве агента.
Европа может покрыть растущие потребности в газе за счёт сжиженного природного газа (СПГ), однако при этом необходимо соблюдать конкуренцию, а не вводить санкции. Об этом в интервью RT заявил министр энергетики России Александр Новак.