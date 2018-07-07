CGTN: Китай не хочет войны, но угрозы «пошлинной дубины» США его не пугают

После вступления в силу 25%-ных американских пошлин на китайские товары, Поднебесная незамедлительно продемонстрировала ответные меры в отношении продукции США, передаёт CGTN. По словам Пекина, односторонние действия Вашингтона вредят и ему, и его партнёрам, но если Америка настроена вести войну, Китай готов идти до конца.

Сотрудники американской таможни, работающие в пунктах пропуска через границу, начали собирать пошлины с обширного ряда товаров китайского производства. Список включает в себя более 800 пунктов, среди которых — сельскохозяйственная техника, промышленное оборудование, медицинские изделия, а также некоторые запчасти для автомобилей и самолётов. В общей сложности все эти товары оцениваются в сумму 34 миллиарда долларов.

Президент США Дональд Трамп уверен, что пошлины необходимы, чтобы достичь равновесия в торговых отношениях. По его словам, положительное сальдо с китайской стороны, достигшее в прошлом году 375 миллиардов долларов, оказывает негативное влияние и несправедливо по отношению к американскому рабочему классу. Также Трамп обвиняет Китай в краже интеллектуальной собственности США и подчёркивает, что пошлины отчасти являются ответной мерой.

По оценкам, порядка 99 процентов товаров, попавших под пошлины, принадлежат к цепям поставок. По сути, это произведённые в Китае составные части продукции, которая зачастую собирается и, в конечном итоге, продаётся в США.

Новые пошлины прибавились к тем, которые администрация Трампа ввела ранее в этом году. Предыдущие меры касались ввозимых металлов — и не только из Китая, но и из целого ряда западных стран — партнёров Вашингтона.

РОУИ РАТТЕНБЕРГ, корреспондент CGTN: Такими темпами, если этот конфликт перерастёт в полномасштабную торговую войну, скорее всего, её сражения будут идти сразу на нескольких фронтах.

Меня зовут Чжоу Юньфэй, и я расскажу вам о том, как воспринимают напряжённость в торговых отношениях (с США. — ИноТВ) в Китае.

Китай заявил, что он не хочет начинать войну, но если его вынудят, то готов идти до конца. Трамп также угрожает ввести пошлины на китайские товары стоимостью 500 миллиардов долларов, что составляет почти весь объём экспорта Китая в США. Во вторник Министерство коммерции КНР заявило, что США притесняют и другие страны.

ГАО ФЭН, представитель Министерства коммерции КНР: Подобные угрозы США выдвинули также и другим партнёрствующим с ними в торговле государствам и регионам. Это торговое давление с размахиванием пошлинной дубинки на все четыре стороны полностью идёт вразрез с текущими требованиями времени.

После того как в июне США обнародовали свой список, затрагивающий китайскую продукцию, Пекин заявил, что этот шаг нарушает нормы мировой торговли и угрожает национальным интересам страны. Вскоре Китай представил собственный, вступающий в силу в пятницу список, в котором 25%-ными пошлинами облагались американские товары общей стоимостью 34 миллиарда долларов, включая сельскохозяйственную продукцию, автомобили и морепродукты. Если США продолжат вводить пошлины, к китайскому списку добавятся другие товары на сумму 16 миллиардов долларов. Здесь будут фигурировать химическая продукция, медицинское оборудование и товары, связанные с энергопотреблением.

Министр иностранных дел Китая Ван И, который на данный момент находится в Австрии с визитом, призвал США соблюдать правила торговли.

ВАН И, министр иностранных дел КНР: Торговый протекционизм — недальновидная политика, она причиняет вред и другим, и тем, кто её проводит. Подобные односторонние действия нарушают правила ВТО и наносят ущерб системе многосторонней торговли. Кроме того, эта политика замедляет восстановление мировой экономики и отбрасывает тень на перспективы её развития.

В течение последних месяцев Пекин и Вашингтон провели уже несколько переговоров, затрагивающих вопросы торговли. В мае они согласились на перемирие. Пекин пообещал, что он в значительной степени увеличит объёмы закупок американских товаров, но затем Трамп передумал и решил всё-таки вводить пошлины.

Чжао Юньфэй, CGTN, Пекин.

Дата выхода в эфир 06 июля 2018 года.