NI: американские спецназовцы по-прежнему опережают конкурентов в техническом оснащении

Силы специальных операций США всегда применяли самые современные технические средства на планете, однако в последнее время и другие страны тоже начинают вкладывать средства в развитие технологий. Как пишет The National Interest, пока что ни Китай, ни Россия не могут догнать американцев, обладающих технологическим преимуществом.

В ходе большей части глобальной войны против террора Силы специальных операций США применяли самые современные технические средства на планете. Как пишет The National Interest, поскольку другие страны тоже начинают вкладывать средства в Силы специальных операций и использовать их, возникает вопрос: а не теряют ли американцы технологическое преимущество в этой области?

Как продолжает издание, возможно, самым большим технологическим преимуществом Сил специальных операций в ходе глобальной войны против террора было наличие у них беспилотных летательных систем, используемых для разведки, наблюдения и рекогносцировки. Соединённые Штаты задействовали сотни беспилотников MQ-Predator и MQ-Reaper для поддержки Сил специальных операций. Россия также направила в Сирию свои беспилотные летательные аппараты, однако пока нет уверенности в том, какое их количество используется для поддержки Сил специальных операций. По имеющимся данным, российские беспилотные летательные аппараты в основном используются в Сирии для обнаружения целей и корректировки целеуказаний для артиллерии, хотя собираемая в ходе подобных полётов разведывательная информация может быть использована также для поддержки Сил специальных операций.

Что касается самих беспилотников, то российские силы, судя по всему, используют такие аппараты, как «Орлан-10» и «Форпост». «Форпост» представляет собой версию израильского аппарата IAI Searcher Mk. II, и его можно считать примерным аналогом американского MQ-1 Predator. Этот беспилотник имеет шарообразную часть с камерами, и у него такой же вес, радиус действия и время работы. Однако он не способен нести на своём борту оружие, что ограничивает его возможности по прямой атаке целей. «Орлан-10» значительно легче и весит всего 5 килограммов. У него также имеется стабилизированное шарообразное устройство с камерами, в том числе тепловизоры, однако его возможности, по-видимому, меньше, чем у более тяжёлых беспилотников.

«Активное использование беспилотников «Орлан-10» (а также многочисленные его снимки, опубликованные в официальных изданиях) свидетельствует скорее всего о стремлении России применять своё собственное оборудование, а также о низкой цене этих лёгких беспилотников», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что Китай даже опережает Россию в этой области. Китайцы оснащают свою армию, а также экспортируют беспилотники серии Wing Loong, которые можно считать прямыми клонами MQ-1 Predator — у них одинаковые выпуклые носы, V-образное хвостовое оперение и, что более важно, способность нести на борту ударные вооружения. Беспилотники этого типа уже прошли испытание в боевых условиях, а их производители получили многочисленные и выгодные экспортные контракты. И хотя китайская доктрина использования Сил специальных операций достаточно туманна, высока вероятность того, что беспилотники будут оказывать поддержку на поле боя китайским Силам специальных операций.

В других областях поддержки Сил специальных операций также используются передовые технологии, однако информация о них часто отрывочна и скрыта. Вместе с тем заметны стали технологии, которые используются для оснащения сухопутных подразделений Сил специальных операций. Основные инновации в этой области для Соединённых Штатов связаны с разработкой самых современных технологий в области обработки изображений для пехотных подразделений — от миниатюрных тепловизоров до усовершенствованных приборов ночного видения. Что касается приборов ночного видения, то вот уже почти в течение 20 лет используются аппараты «третьего поколения», однако значительные улучшения были сделаны в области разрешения, чёткости изображения и поля обзора.

Одной из технологий повышения эффективности является использование белого фосфора вместо зелёного фосфора при производстве приборов ночного видения. Это позволяет повысить детализацию и понизить уровень расплывчатости изображения у приборов ночного видения AN/PVS-31, которые в настоящее время используются вооружёнными силами Соединённых Штатов. До России, скорее всего, подобного рода инновации ещё не дошли. Даже в рекламных роликах бойцы этого подразделения, похоже, используют только монокулярные приборы. Эти системы эффективны, однако они подходят больше для оборонительных позиций, а также для наблюдения.

Что касается Китая, информации об использовании технологии ночного видения в Народно-освободительной армии Китая крайне мало, однако в одном докладе говорится об использовании бинокулярных устройств, но маловероятно, что при этом применяются такие передовые технологии, как белый фосфор.