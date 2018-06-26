Express: британский фрегат вышел сопровождать российские корабли в Северном море

Фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose получил приказ сопровождать два российских корабля класса «Стерегущий», которые двигались в Северном море неподалёку от границ Великобритании, сообщает Express. Как отмечает издание, британские подразделения постоянно следят за обстановкой в воздухе и на море, тем более что в последнее время подобные инциденты участились.

Фрегат британских ВМС HMS Montrose был отправлен на перехват российских кораблей, замеченных в Северном море, пишет Express. Командир корабля Конор О'Нилл отметил, что «корабли британских ВМС всегда готовы дать ответ и действовать незамедлительно, так что когда пришёл сигнал, Montrose был готов к действию».

Военные Великобритании при поддержке своих союзников по НАТО постоянно следят за обстановкой на море и в небе, чтобы обеспечить безопасность страны, отметил британский военнослужащий. А в официальном сообщении британского флота говорилось, что HMS Montrose вместе с силами морской и береговой охраны сопровождал два корабля класса «Стерегущий», которые проходили в загруженных водах вдоль побережья Дании и Нидерландов.

«В конце прошлой недели, пройдя большую часть Северного моря, корабли сильно снизили скорость и медленно направились к северному побережью Норфолка под пристальным вниманием британского фрегата», — приводит издание официальное заявление.

Автор статьи отмечает, что в последнее время подобные инциденты происходят часто. Например, месяц назад сопровождать российский разведывательный корабль у берегов Великобритании были направлены эсминец HMS Diamond и вертолёт Wildcat. А в марте российский разведывательный корабль заметили в Ла-Манше всего через несколько дней после того, как разразился дипломатический скандал по делу Скрипалей.

Так, в 2017 г. Великобритания предпринимала ответные действия на активность российских кораблей 33 раза, тогда как в 2010 г. это произошло всего однажды, пишет Express.