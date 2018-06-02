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Independent: российский «Янтарь» в Ла-Манше переполошил британский флот

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Эсминец и вертолёт Королевского флота Великобритании были направлены сопровождать российский подводный разведывательный корабль «Янтарь», проходящий по Ла-Маншу, передаёт The Independent. Отмечается, что в последние годы заметно участилось количество случаев проникновения российских военных кораблей в британские воды.
Independent: российский «Янтарь» в Ла-Манше переполошил британский флот
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Эсминец Королевского флота Великобритании HMS Diamond и вертолёт Wildcat были направлены сопровождать российский подводный разведывательный корабль «Янтарь», проходящий по Ла-Маншу, передаёт The Independent.

Издание отмечает, что на российском судне находились два беспилотных подводных аппарата, созданных для запечатления морского дна, а также для захвата различных объектов на нём.

«HMS Diamond пересёкся с «Янтарём» и продолжит наблюдать за передвижением и деятельностью судна, которое продолжает движение на север», — приводит издание слова пресс-секретаря британского Королевского флота.

«HMS Diamond с гордостью выполняет свои обязанности по защите сферы интересов Великобритании, наблюдая за передвижением российского судна «Янтарь». Это обычная работа для Королевского флота, и экипаж моего корабля хорошо обучен и готов в кратчайшие сроки отправиться на подобные задания»,— заявил главнокомандующий британского эсминца Бенджамин Кит.

Отмечается, что в последние годы по мере роста напряжённости в отношениях России и Запада заметно участилось количество случаев проникновения российских военных кораблей в британские воды. Так, в 2017 году было зарегистрировано 33 случая сопровождения британскими судами российских против лишь одного в 2010 году. Кроме того, за последние 7 лет насчитывается 160 подобных случаев.

При этом The Independent сообщает, что учащение случаев связано с «вмешательством» России в сирийский конфликт. Российские военные корабли проходят через Ла-Манш по пути в Средиземное море.

«Мы без сомнения будем защищать наши воды и не потерпим никакую агрессию. Когда речь заходит о защите нашей страны, нашего народа и наших национальных интересов, нас не запугать», — прокомментировал инцидент министр обороны страны Гэвин Уильямсон.

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источник
Independent Великобритания Европа
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