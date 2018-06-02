Independent: российский «Янтарь» в Ла-Манше переполошил британский флот

Эсминец и вертолёт Королевского флота Великобритании были направлены сопровождать российский подводный разведывательный корабль «Янтарь», проходящий по Ла-Маншу, передаёт The Independent. Отмечается, что в последние годы заметно участилось количество случаев проникновения российских военных кораблей в британские воды.
Эсминец Королевского флота Великобритании HMS Diamond и вертолёт Wildcat были направлены сопровождать российский подводный разведывательный корабль «Янтарь», проходящий по Ла-Маншу, передаёт The Independent.
Издание отмечает, что на российском судне находились два беспилотных подводных аппарата, созданных для запечатления морского дна, а также для захвата различных объектов на нём.
«HMS Diamond пересёкся с «Янтарём» и продолжит наблюдать за передвижением и деятельностью судна, которое продолжает движение на север», — приводит издание слова пресс-секретаря британского Королевского флота.
«HMS Diamond с гордостью выполняет свои обязанности по защите сферы интересов Великобритании, наблюдая за передвижением российского судна «Янтарь». Это обычная работа для Королевского флота, и экипаж моего корабля хорошо обучен и готов в кратчайшие сроки отправиться на подобные задания»,— заявил главнокомандующий британского эсминца Бенджамин Кит.
Отмечается, что в последние годы по мере роста напряжённости в отношениях России и Запада заметно участилось количество случаев проникновения российских военных кораблей в британские воды. Так, в 2017 году было зарегистрировано 33 случая сопровождения британскими судами российских против лишь одного в 2010 году. Кроме того, за последние 7 лет насчитывается 160 подобных случаев.
При этом The Independent сообщает, что учащение случаев связано с «вмешательством» России в сирийский конфликт. Российские военные корабли проходят через Ла-Манш по пути в Средиземное море.
«Мы без сомнения будем защищать наши воды и не потерпим никакую агрессию. Когда речь заходит о защите нашей страны, нашего народа и наших национальных интересов, нас не запугать», — прокомментировал инцидент министр обороны страны Гэвин Уильямсон.
Издание «Укринформ» со ссылкой на опрос, проведённый Центром Разумкова, сообщает, что среди опрошенных молодых людей в возрасте до 29 лет доля желающих уехать с Украины составляет 47%, против 38% тех, кто этого не планирует.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, доктор политических наук Андрей Кошкин в беседе с ФАН оценил последствия возможного выхода США из Договора о ракетах средней и малой дальности.
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с RT прокомментировал заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что кабинет министров Украины утвердил морскую доктрину страны, которая должна усилить позиции страны в Керченском проливе, Азовском и Чёрном морях.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT слова министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который заявил, что правительство Украины утвердило морскую доктрину, призванную усилить позиции Украины в Керченском проливе, Азовском и Чёрном морях.
Поезда «Стриж», курсирующие по маршруту Москва — Берлин, совершили более 200 рейсов и перевезли более 56 тыс. пассажиров за два года. Из них в январе — ноябре 2018 года — свыше 28 тыс. человек, что на 14,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщает Newinform.