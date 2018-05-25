CNBC: американская разведка узнала об успешном испытании С-500 в России

«Источники, непосредственно ознакомленные с разведданными США» поведали CNBC, что Россия провела успешное испытание своего нового зенитно-ракетного комплекса С-500. Система осуществила удар по цели, расположенной почти в 500 км, став самым дальнобойным ЗРК, отмечает ресурс.

«Без лишнего шума» Россия провела испытания «самого дальнобойного в мире» зенитно-ракетного комплекса, сообщает CNBC, ссылаясь на «источники, непосредственно ознакомленные с разведданными США».

Речь идёт о комплексе С-500, который, по данным американских спецслужб, успешно осуществил удар по цели, удаленной на расстояние свыше 480 км. Это, по оценкам экспертов, на 80 км дальше, чем «во всех известных испытаниях».

Россия утверждает, что её новый комплекс умеет перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники и самолёты, даже «невидимки» вроде F-22 или F-35. Как сообщается, дальнобойность С-500 может позволить установке уничтожать объекты в околоземном космическом пространстве или на расстоянии 100 км от поверхности земли.

Как подчёркивает CNBC, новости об испытаниях С-500 появились спустя всего неделю, после того как американской разведке стало известно, что Россия уже к 2020 году может поставить на вооружение новейший гиперзвуковой межконтинентальный ракетный комплекс «Авангард», аналогов которому нет ни у кого в мире. Москва уже дважды испытывала новинку в 2016 году, один раз в 2017 и готовится провести ещё один пробный запуск этим летом.