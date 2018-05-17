АВС: Россия разместит на постоянной основе в Средиземноморье корабли с ракетами «Калибр»

Российские корабли, оснащённые крылатыми ракетами «Калибр», будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море, сообщает испанская газета АВС. При этом издание отмечает, что подобные меры призваны сдерживать террористическую угрозу в Сирии.

Президент России Владимир Путин объявил о размещении на постоянной основе российских военных кораблей в Средиземном море, передаёт испанская газета АВС. Отмечается, что подобные меры призваны сдерживать террористическую угрозу в Сирии.

«В связи с сохраняющейся угрозой вылазок террористов в Сирии в Средиземном море наши корабли с крылатыми ракетами «Калибр» будут нести постоянную боевую вахту», — сообщил российский лидер в ходе совещания в Сочи.

Издание сообщает, что российские крылатые ракеты «Калибр», изначально разработанные для атомных подводных лодок, имеют боевой радиус в 2500 км и стали применяться против террористических группировок в Сирии с 2015 года.

В рамках совещания в Сочи Путин также дал понять, что Россия намерена продолжать походы кораблей и подводных лодок.

«В текущем году запланировано 102 похода», — добавил президент.

АВС напоминает, что Россия является основным союзником президента Башара Асада в рамках семилетней гражданской войны в Сирии. При этом именно военная поддержка со стороны России позволила Дамаску повлиять на ход войны в свою пользу.