DE: на новом британском сторожевом корабле оказалось сто неисправностей

Во время внутренней проверки на недавно спущенном на воду сторожевом корабле Forth британские ВМС обнаружили около 100 неисправностей, сообщает Daily Express. Причём некоторые из них оказались довольно серьёзными, но в Министерстве обороны утверждают, что это нормальная практика.

Британские военные провели внутреннюю проверку на одном из пяти новейших сторожевых кораблей, недавно заступивших на службу, и обнаружили в нём около 100 неисправностей, в том числе очень серьёзных, сообщает Daily Express. При этом корабль Forth обошёлся британской казне в сумму ₤348 млн, отмечает издание.

Большинство проблем удалось обнаружить ещё до того, как корабль отправился в путь к своему порту базирования. Так, среди неисправностей издание отмечает проблемы с электричеством и отрезанные и приклеенные обратно головки болтов.

«Это не связанные между собой проблемы, и сейчас по каждой из них проводится отдельное расследование, чтобы выяснить причины и не допустить каких-либо последствий», — заявили в BAE Systems, компании, которая занималась строительством корабля.

Сейчас корабль находится в Портсмуте, и его ремонт должен продлиться ещё две недели. Вводили в строй его в прошлом месяце с пышной церемонией. На своём борту он может перевозить до 60 моряков. Планируется, что Forth будет сражаться с пиратами, охранять рыбные богатства и защищать побережье Великобритании.

Как отметили в Министерстве обороны Великобритании, такая совместная работа над неисправностями, найденными в кораблях после передачи их ВМС, — нормальная практика, пишет Daily Express.