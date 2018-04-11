Stars and Stripes: США отправят в Средиземное море ударную группу ВМС

Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» в среду отправится с военно-морской базы в Норфолке для развёртывания на Ближнем Востоке и в Европе, сообщает Stars and Stripes. Как отмечает издание, ссылаясь на заявление ВМС США, миссия военных кораблей будет включать в себя «операции по обеспечению безопасности на море и усилия сотрудничества с союзниками и партнёрами в области поддержания безопасности в районе».
Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» в среду отправится с военно-морской базы в Норфолке для развёртывания на Ближнем Востоке и в Европе, сообщает Stars and Stripes.
Авианосец также будут сопровождать ракетный крейсер «Нормандия» и ракетные эсминцы «Арли Бёрк», «Балкелей», «Форест Шерман» и «Фаррагут». Позже, как говорится в заявлении ВМС США, к ним присоединятся эсминцы «Джейсон Данэм» и «Салливанс».
Ударная группа с 6,5 тыс. военнослужащих на кораблях отправится в регион вместе с фрегатом ВМС Германии «Гессен», пишет издание.
Это первое расширенное развёртывание авианосца «Гарри Трумэн», с тех пор как он прошёл 10-месячный период технического обслуживания в июле прошлого года. В заявлении говорится, что миссия военных кораблей будет включать в себя «операции по обеспечению безопасности на море и усилия сотрудничества с союзниками и партнёрами в области поддержания безопасности в районе» и что военные корабли будут «представлять возможности для реагирования в случае кризисных ситуаций, активизировать сотрудничество в области обеспечения безопасности в районе и продвигать военно-морское присутствие» в Европе и на Ближнем Востоке.
Авианосец «Гарри Трумэн» в последний раз отправлялся на Ближний Восток в 2015 году, для того чтобы присоединиться к операции против «Исламского государства»*, а затем в 2016 году вернулся домой.
Как отмечает Stars and Stripes, остаётся неясным, что может повлечь за собой развёртывание ударной группы. В прошлом месяце президент Дональд Трамп заявил, что он выведет войска из Сирии и что другие страны региона должны продолжить кампанию против «Исламского государства».
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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