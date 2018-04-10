Global Times: «химатака» — повод для Запада совершить выпад в сторону Дамаска и Москвы

Несмотря на то что после предполагаемой химической атаки в сирийской Думе ещё не было проведено тщательного расследования, Запад поспешил обвинить во всём Дамаск и поддерживающую его Москву. По мнению китайской Global Times, Вашингтон и его союзников не волнуют истина и справедливость — они нашли повод сделать очередной выпад в сторону конкурентов.

И вновь идут споры о применении в Сирии химического оружия, пишет Global Times. Западные СМИ бьют тревогу: в городе Дума в Восточной Гуте, находящейся под контролем оппозиции, но в окружении правительственных сил, была проведена химатака, в ходе которой якобы погибло более 100 человек, а 400 были ранены. Организация «Белые каски» даже опубликовала видео, на котором люди внезапно падают в обморок и дёргаются в конвульсиях, а у некоторых идёт пена изо рта. Правда, как отмечают СМИ, достоверность ролика не подтверждена.

Несмотря на это, как только стала появляться информация о предполагаемой химической атаке, власти западных стран поспешили обвинить во всём сирийское правительство. В своём посте в Twitter президент Дональд Трамп даже назвал Башара Асада «животным», отдельно отметил, что его поддерживают Россия и Иран, и пригрозил, что виновным придётся «дорого заплатить» за содеянное. Сирия и Москва все обвинения в адрес Дамаска опровергают.

На сегодня, по мнению китайского издания, без ответа остаются два главных вопроса: действительно ли город Дума подвергся химической атаке и действительно ли за ней стоят сирийские правительственные силы. Global Times считает любые атаки с применением химоружия неприемлемыми, и если инцидент действительно имел место, то международное сообщество должно подвергнуть организаторов резкой критике и заставить их понести наказание.

Однако здесь очень важно, чтобы международная группа специалистов расследовала случившееся и восстановила истину. Нельзя делать скоропалительные выводы, не разобравшись в ситуации, иначе можно осудить невиновных, а виновные уйдут от ответственности, подчёркивает газета.

То, как быстро и как категорично Запад поспешил обвинить в химической атаке Башара Асада, противоречит даже «формальной справедливости». Такая позиция больше отражает не основанную на фактах точку зрения западных лидеров, а их политические взгляды, для которых подобный инцидент — лишь повод сделать очередной выпад в сторону Сирии, России и Ирана.

Когда в 2013 году произошёл инцидент с обвинением Дамаска в организации химической атаки, президент США Барак Обама хотел осуществить военный удар по Сирии. Однако тогда при посредничестве российских властей удалось достигнуть соглашения по уничтожению запасов химоружия Дамаска. Но теперь Запад сомневается, что эти запасы были уничтожены полностью.

Если рассуждать логически, то выгода от применения химического оружия сейчас для Дамаска не идёт в сравнение с международным порицанием и возможностью военного удара, с которыми может столкнуться организатор химатаки. Сирия подчёркивает, что ей незачем так поступать, — и это имеет смысл, полагает издание.

Однако Запад, очевидно, уже не волнуют истина и справедливость. В первую очередь он хочет нанести удар по репутации режима Асада. И если мировое сообщество ничего не предпримет, то Вашингтон и его западные союзники будут единолично, в одностороннем порядке решать, что в мире правдиво и справедливо. Однако из-за преследования лишь собственных интересов и волюнтаризма Дональда Трампа американские ценности весьма сомнительны, с трудом претендуют на универсальность и сулят миру всё больше несправедливости и неопределённости.

Произошла ли химатака в Думе и кто её организовывал — эти вопросы необходимо решать в рамках ООН. Как и вопрос о том, кто же всё-таки стоит за отравлением в Великобритании бывшего агента российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. И до того как авторитетные источники вынесут свои умозаключения, любые ответные меры в отношении Сирии или России несправедливы, подчёркивает Global Times.