Ouest-France: российские специалисты не нашли следов химатаки в сирийской Думе

Российские специалисты побывали на месте предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума в Восточной Гуте, заявил Сергей Лавров. По словам главы МИД России, эксперты «не обнаружили никаких следов применения хлора или применения другого химического вещества против мирных граждан», сообщает Ouest-France.
После предполагаемой химической атаки в сирийской Думе в Восточной Гуте, в которой западные страны обвинили правительство президента Башара Асада, в городе побывали российские эксперты. Они сообщили, что «не обнаружили никаких следов применения хлора или применения другого химического вещества» со стороны сирийского режима, пишет Ouest-France.
«На это место уже выезжали и наши военные специалисты… Они там не обнаружили никаких следов применения хлора или применения другого химического вещества против мирных граждан», — цитирует ресурс министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Собственное расследование возможного инцидента начала Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Как отметил гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю, эксперты организации уже собирают данные, которые должны подтвердить или опровергнуть сам факт проведения химической атаки 7 апреля.
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