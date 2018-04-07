Le Figaro Оригинал

Le Figaro: Макрон призвал Путина оказать давление на сирийский режим

Материал представлен в переводе ИноТВ
Во время телефонного разговора президент Франции призвал российского лидера «использовать всё своё влияние» на Башара Асада, чтобы покончить с вооружённым конфликтом на сирийской территории, сообщает Le Figaro. Кроме того, он выразил надежду, что благодаря постоянному диалогу между Москвой и Парижем страны смогут найти решение сирийской проблемы.
Le Figaro: Макрон призвал Путина оказать давление на сирийский режим
Reuters

Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с Владимиром Путиным, во время которых он в очередной раз призвал его оказать давление на сирийский режим, сообщает Le Figaro. Президент Франции подчеркнул: необходимо положить конец военной эскалации в Сирии, чтобы защитить гражданское население, возобновить переговоры о политических реформах и предотвратить какое-либо возрождение ИГ* в регионе.

«Он призвал Россию в полном объёме использовать своё влияние на сирийский режим в этом плане», — сообщается в коммюнике администрации французского президента. Кроме того, Эммануэль Макрон выразил пожелание, чтобы постоянный диалог между Францией и Россией во время грядущих двусторонних переговоров позволил «решительно приблизиться к конкретному решению по Сирии».

На совместной встрече в Анкаре лидеры России, Турции и Ирана решили увеличить свои усилия, чтобы принести стабильность в Сирию, напоминает  Le Figaro.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Le Figaro Франция Европа
теги
Владимир Путин Россия Сирия Франция Эммануэль Макрон
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров