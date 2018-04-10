Euronews: в госпитале сирийской Думы не нашлось пострадавших от «химической атаки»

Военные врачи из Центра по примирению враждующих сторон посетили госпиталь в сирийском городе Дума вблизи Дамаска и осмотрели находившихся там пациентов. Однако не обнаружили у них никаких признаков «химического отравления», которые могли бы подтвердить появившиеся в некоторых СМИ сообщения о том, что в этом районе якобы «было применено химоружие», передаёт Euronews.

Российские эксперты не нашли следов применения химического оружия в сирийском городе Дума близ Дамаска. В понедельник военные врачи из Центра по примирению враждующих сторон посетили госпиталь в этом населённом пункте. По их словам, никаких признаков химического отравления у пациентов выявлено не было, вопреки утверждениям «Белых касок».

АЛЕКСАНДР РОДИОНОВ, начальник войск РХБЗ российской группировки в Сирии: В ходе посещения лечебного заведения установлено, что пострадавшие с симптомами поражения отравляющими веществами типа зарин и хлор в госпиталь не поступали. У осмотренных пациентов в госпитале отсутствовали признаки как поражения нервно-паралитическим газом типа зарин, так и отравления хлором.

На минувших выходных ряд неправительственных организаций сообщили, что в городе Дума в районе Восточной Гуты «было применено химоружие». По непроверенным данным, погибли десятки человек, в том числе много детей.

Дата выхода в эфир 09 апреля 2018 года.