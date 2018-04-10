Euronews: в госпитале сирийской Думы не нашлось пострадавших от «химической атаки»

Военные врачи из Центра по примирению враждующих сторон посетили госпиталь в сирийском городе Дума вблизи Дамаска и осмотрели находившихся там пациентов. Однако не обнаружили у них никаких признаков «химического отравления», которые могли бы подтвердить появившиеся в некоторых СМИ сообщения о том, что в этом районе якобы «было применено химоружие», передаёт Euronews.
Российские эксперты не нашли следов применения химического оружия в сирийском городе Дума близ Дамаска. В понедельник военные врачи из Центра по примирению враждующих сторон посетили госпиталь в этом населённом пункте. По их словам, никаких признаков химического отравления у пациентов выявлено не было, вопреки утверждениям «Белых касок».
АЛЕКСАНДР РОДИОНОВ, начальник войск РХБЗ российской группировки в Сирии: В ходе посещения лечебного заведения установлено, что пострадавшие с симптомами поражения отравляющими веществами типа зарин и хлор в госпиталь не поступали. У осмотренных пациентов в госпитале отсутствовали признаки как поражения нервно-паралитическим газом типа зарин, так и отравления хлором.
На минувших выходных ряд неправительственных организаций сообщили, что в городе Дума в районе Восточной Гуты «было применено химоружие». По непроверенным данным, погибли десятки человек, в том числе много детей.
Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН прокомментировал принятие Европейским парламентом резолюции об угрозе отступления Венгрией от основополагающих демократических ценностей ЕС.
Постоянное представительство России в ООН больше не имеет возращений по докладу независимой группы экспертов по санкциям в отношении Северной Кореи. Об этом заявил пресс-секретарь постпредства Фёдор Стржижовский.
Преследование украинскими властями руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского недопустимо, особенно с учётом его проблем со здоровьем. Такое мнение выразил постоянный представитель России при Совете Европы (СЕ) Иван Солтановский.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что США, вводя очередные санкции против стран за «вмешательство» в американские выборы, сужают «окно возможностей» в отношениях с Россией.
Участок Московского метрополитена от «Улицы Новаторов» до «Севастопольского проспекта» соединит Московское центральное кольцо и Большую кольцевую линию, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Стройкомплекса.
Общественная организация «Зелёный патруль» составила экологический рейтинг регионов России по итогам лета 2018 года (есть в распоряжении RT). Регионами с самой благополучной экологической обстановкой стали Тамбовская область (1-е место), Республика Алтай (2-е) и Алтайский край (3-е).
Соединённые Штаты методами экономического шантажа и угроз санкций пытаются помешать другим странам содействовать соблюдению СВПД, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Президент футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев поддержал обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова в конфликте с рэп-исполнителем Тимати.
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что следователи установили личность организатора планировавшихся в Киеве терактов, в которых должна была принять участие депутат Верховной рады Надежда Савченко.
За прошедшие сутки были зафиксированы обстрелы населённых пунктов в трёх сирийских провинциях — Латакии, Хаме и Алеппо. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.
Проект украинской автокефалии не поддерживает ни одна из поместных церквей. Об этом заявил секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
Количество ипотечных сделок в Республике Татарстан выросло на 32,8% за восемь месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Росреестр.
Посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк заявил, что увольнение бывших выпускников МГИМО из польского МИД — «не новость», так как это происходит на протяжении «последних лет». Об этом сообщает РИА Новости.