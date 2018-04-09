ABC News: в ответ на химатаку в Сирии Трамп пообещал принять важные решения в ближайшие 24—48 часов
Российская комедия режиссёра Ильи Куликова «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» собрала в России и СНГ 245,8 млн рублей по итогам выходных и сохранила лидерство в прокате.
Власти Венеции намерены ввести новый налог для прибывающих в регион туристов — tassa di sbarco — что в дословном переводе означает: «плата за возможность сойти на берег».
В парке дикой природы американского штата Северная Каролина от полученных в результате нападения вырвавшегося из загона льва скончался стажёр.
Жительница израильского города Бейт-Шеан во время прогулки обнаружила два бюста римской эпохи, возраст которых составляет около 1,7 тыс. лет.
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что за всё время работы нижней палаты российского парламента на рассмотрение депутатов было внесено более 27 тыс. законопроектов.
Народный артист России, артист балета Николай Цискаридзе в интервью РИА Новости заявил, что разницы между балетными школами Москвы и Санкт-Петербурга нет.
Жертвой стрельбы в американском штате Техас стала семилетняя девочка, сообщает ABC13 со ссылкой на местную полицию.
Роспотребнадзор разработал проект постановления главного санитарного врача России, в случае утверждения которого в столовых школ и техникумов будет использоваться лишь йодированная соль.
Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова рассказала о процессе поиска родственников детей, которые были эвакуированы из Ирака.
Статс-секретарь — заместитель министра транспорта России Сергей Аристов скончался на 64-м году жизни.
Американский лидер Дональд Трамп вновь напомнил о необходимости построить стену на южной границе США для обеспечения безопасности. При этом он упомянул забор, сооружённый вокруг участка экс-президента страны Барака Обамы.
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих страны с наступающим Новым годом. При этом глава оборонного ведомства отметил боеспособность российской армии.
Парковка в столице во время новогодних и рождественских праздников будет бесплатной, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы московского Департамента транспорта.
Детей, вывезенных из Ирака в Россию, направят в столичный Национальный центр здоровья для прохождения комплексного обследования.
Российский футбольный клуб «Спартак» поздравил своих болельщиков с Новым годом, опубликовав на официальной странице в социальной сети Twitter видеоролик с поросёнком — символом наступающего 2019 года.
Мужчина, связавшийся с 29-летней жительницей столицы через сервис BlaBlaCar, задержан по подозрению в причастности к её исчезновению. Отмечается, что в ходе допроса в Москве он признался в убийстве девушки.
Финский клуб «КалПа» и команда Канады вышли в финал Кубка Шпенглера — международного хоккейного турнира, который ежегодно проводится в швейцарском Давосе и считается старейшим соревнованием в мире.
Татьяна Брухунова, помощница народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, в эфире передачи «Эксклюзив» на Первом канале прокомментировала появившуюся в СМИ информацию относительно возможной свадьбы с юмористом.
Центр Москвы будет перекрыт в ночь на 1 января из-за проведения праздничных мероприятий по случаю Нового года.
Министр туризма Израиля Ярив Левин сообщил, что в страну в 2018 году прибыло рекордное число туристов — четыре миллиона человек. Об этом говорится в тексте соответствующего заявления, опубликованного на сайте возглавляемого им ведомства.
Обыграв «Белененсеш» в матче Кубка португальской лиги со счётом 2:1, «Порту» одержал 16-ю победу подряд в официальных матчах сезона-2018/2019.
Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова рассказала о планах Москвы вывезти ещё 36 детей из Ирака в январе будущего года.
Российский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в услугах нападающего английского «Саутгемптона» Маноло Габбьядини и готов заплатить около £5 млн за права на 27-летнего футболиста.
Около 150 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут мобилизованы в новогоднюю ночь во Франции для обеспечения порядка на улицах городов. Об этом сообщили в МВД страны.
Канцлер Австрии Себастьян Курц полагает, что отмена санкций в отношении России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом он заявил в интервью изданию Rheinische Post.
Российский боксёр Дмитрий Бивол, владеющий титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе, может провести свой следующий поединок в марте 2019 года.
МИД России отмечает высокий уровень взаимодействия с властями Ирака и высоко ценит их поддержку в возвращении российских детей, чьи родители примкнули к террористическим организациям.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, в котором пострадали шесть человек. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ московский ЦСКА на выезде обыграл эстонский «Калев» со счётом 85:80.
Резкое ухудшение погоды ожидается в ближайшие часы и 31 декабря в Крыму, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Президент компании Animal Planet Сюзанна Диннейдж отказалась занять должность исполнительного директора Английской премьер-лиги (АПЛ).
В результате ДТП на пересечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта в Санкт-Петербурге двое человек находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.
Турнир претендентов на матч с действующей чемпионкой мира по шахматам Цзюй Вэньцзюнь пройдёт в мае 2019 года в Казани.
Американский сенатор Линдси Грэм рассчитывает убедить президента США Дональда Трампа изменить решение о полном выводе войск Соединённых Штатов из Сирии. Об этом он рассказал в эфире CNN.
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос по итогам календарного 2018 года не получил ни одной красной карточки в официальных матчах за клуб и сборную Испании.
По мнению бронзового призёра Олимпийских игр 2002 года Андрея Николишина, основным претендентом на золотые медали молодёжного чемпионата мира является сборная Финляндии.
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года Андрей Николишин выразил уверенность в том, что сборной России под силу обыграть Швейцарию в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира.
В сети появилось видео с места ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, в результате которого один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил шесть пешеходов.
Японец Рёю Кобаяси занял первое место на первом этапе «Турне четырёх трамплинов», прошедшем в немецком Оберстдорфе.
Самолёт Ил-76 из Ирака с 30 российскими детьми на борту приземлился в московском аэропорту.
Лидеры стран Евросоюза проявляют лицемерие в вопросе усиления охраны внешних границ. Такое мнение выразил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в ходе интервью Die Welt.
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Борнмутом» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Во Франции полиция ведёт поиски преступника, совершившего побег из тюрьмы Френ (департамент Валь-де-Марн).
Координатор по работе с медиа Международной федерации лыжного спорта (FIS) Дорис Каллен прокомментировала ситуацию с отказом россиянина Сергея Устюгова общаться с прессой после победы в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.
Российская сторона приложит максимум усилий для возвращения в страну российских детей из Ирака, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Омский «Авангард» одержал победу над казахстанским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В результате драки в торговом центре в американской Флориде пострадали 18 человек, сообщает Click Orlando.
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал поступок Сергея Устюгова, отказавшегося общаться с прессой после победы в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.
Жители острова Итуруп (Курилы) сняли на видео массовый выброс сельди иваси на берег.
Россиянин Сергей Устюгов отказался общаться с прессой после победы в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.