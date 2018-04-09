ABC News: в ответ на химатаку в Сирии Трамп пообещал принять важные решения в ближайшие 24—48 часов

05:07 «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» стал лидером проката за выходные Российская комедия режиссёра Ильи Куликова «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» собрала в России и СНГ 245,8 млн рублей по итогам выходных и сохранила лидерство в прокате.

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04:18 Прогуливавшаяся в Израиле женщина обнаружила древнеримские бюсты Жительница израильского города Бейт-Шеан во время прогулки обнаружила два бюста римской эпохи, возраст которых составляет около 1,7 тыс. лет.

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03:43 Цискаридзе ответил на вопрос о разнице балетных школ Москвы и Петербурга Народный артист России, артист балета Николай Цискаридзе в интервью РИА Новости заявил, что разницы между балетными школами Москвы и Санкт-Петербурга нет.

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03:09 В Роспотребнадзоре предложили использовать в школьных столовых йодированную соль Роспотребнадзор разработал проект постановления главного санитарного врача России, в случае утверждения которого в столовых школ и техникумов будет использоваться лишь йодированная соль.

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01:07 Финский «КалПа» и команда Канады пробились в финал Кубка Шпенглера Финский клуб «КалПа» и команда Канады вышли в финал Кубка Шпенглера — международного хоккейного турнира, который ежегодно проводится в швейцарском Давосе и считается старейшим соревнованием в мире.

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23:02 Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Крыму Резкое ухудшение погоды ожидается в ближайшие часы и 31 декабря в Крыму, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

22:58 Президент телеканала Animal Planet отказалась возглавить АПЛ Президент компании Animal Planet Сюзанна Диннейдж отказалась занять должность исполнительного директора Английской премьер-лиги (АПЛ).

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22:47 Женский шахматный турнир претендентов в 2019 году пройдёт в Казани Турнир претендентов на матч с действующей чемпионкой мира по шахматам Цзюй Вэньцзюнь пройдёт в мае 2019 года в Казани.

22:37 Американский сенатор заявил, что попытается убедить Трампа оставить часть войск США в Сирии Американский сенатор Линдси Грэм рассчитывает убедить президента США Дональда Трампа изменить решение о полном выводе войск Соединённых Штатов из Сирии. Об этом он рассказал в эфире CNN.

22:34 Рамос впервые в карьере не получил ни одной красной карточки за календарный год Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос по итогам календарного 2018 года не получил ни одной красной карточки в официальных матчах за клуб и сборную Испании.

22:20 Николишин назвал фаворита МЧМ-2019 По мнению бронзового призёра Олимпийских игр 2002 года Андрея Николишина, основным претендентом на золотые медали молодёжного чемпионата мира является сборная Финляндии.

22:19 Николишин о молодёжной сборной Швейцарии: это обычная команда Бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года Андрей Николишин выразил уверенность в том, что сборной России под силу обыграть Швейцарию в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира.

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21:57 Кобаяси выиграл первый этап «Турне четырёх трамплинов» в Оберстдорфе Японец Рёю Кобаяси занял первое место на первом этапе «Турне четырёх трамплинов», прошедшем в немецком Оберстдорфе.

21:55 Самолёт с 30 российскими детьми прибыл из Ирака в Россию Самолёт Ил-76 из Ирака с 30 российскими детьми на борту приземлился в московском аэропорту.

21:38 Юнкер обвинил лидеров стран ЕС в «вопиющем лицемерии» Лидеры стран Евросоюза проявляют лицемерие в вопросе усиления охраны внешних границ. Такое мнение выразил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в ходе интервью Die Welt.

21:29 Дубль Погба помог «Манчестер Юнайтед» победить «Борнмут» в матче АПЛ «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Борнмутом» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

21:23 СМИ: Во Франции заключённый сбежал из тюрьмы с помощью верёвочной лестницы Во Франции полиция ведёт поиски преступника, совершившего побег из тюрьмы Френ (департамент Валь-де-Марн).

21:11 В FIS заявили, что не допустят, чтобы Устюгов не общался с прессой до ЧМ Координатор по работе с медиа Международной федерации лыжного спорта (FIS) Дорис Каллен прокомментировала ситуацию с отказом россиянина Сергея Устюгова общаться с прессой после победы в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.

21:06 Кузнецова: Россия приложит максимум усилий для возвращения российских детей из Ирака Российская сторона приложит максимум усилий для возвращения в страну российских детей из Ирака, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

20:54 «Авангард» по буллитам победил «Барыс» в матче КХЛ, отыгравшись с 0:3 Омский «Авангард» одержал победу над казахстанским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

20:53 СМИ: Почти 20 человек пострадали в ходе драки в ТЦ во Флориде В результате драки в торговом центре в американской Флориде пострадали 18 человек, сообщает Click Orlando.

20:38 Крамер заявил, что недоволен отказом Устюгова от общения с прессой Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал поступок Сергея Устюгова, отказавшегося общаться с прессой после победы в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.

20:36 Побережье острова Итуруп завалило селёдкой Жители острова Итуруп (Курилы) сняли на видео массовый выброс сельди иваси на берег.