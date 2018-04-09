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ABC News: в ответ на химатаку в Сирии Трамп пообещал принять важные решения в ближайшие 24—48 часов

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Глава Белого дома Дональд Трамп очень резко отреагировал на недавнюю химическую атаку в Сирии, сообщает ABC News. Он пообещал выявить виновника трагедии и принять «важные решения» в течение ближайших 24—48 часов.
ABC News: в ответ на химатаку в Сирии Трамп пообещал принять важные решения в ближайшие 24—48 часов
Reuters
Президент США Дональд Трамп осудил недавнюю химическую атаку в Сирии, сообщает ABC News. «Это было жестоко и ужасно», — прокомментировал он произошедшее. Во время встречи с кабинетом министров он заявил, что в данный момент ситуации даётся разведывательная оценка и его администрация примет «важные решения» по Сирии в течение ближайших 24—48 часов, — возможно, уже сегодня.
 
Глава Белого дома не исключил возможности применения военной силы. «Здесь речь идёт о человечности, такое не должно происходить, — сказал он. — Мы выясним, кто это был: Россия, или Сирия, или Иран, или они, вместе взятые». Ранее на выходных Трамп назвал химическую атаку «бессмысленной», напрямую обвинив «президента Путина, Россию и Иран» в «поддержке животного Асада».

 

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источник
ABC News США Северная Америка
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