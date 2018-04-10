CNN: Небензя предупредил США о тяжёлых последствиях удара по Сирии

В Совбезе ООН прошли напряжённые дебаты по факту вероятного применения химического оружия в сирийской Думе. Российский постпред Василий Небензя обвинил США в нагнетании международной напряжённости и предупредил, что Вашингтон может столкнуться с тяжёлыми последствиями, если американские власти решат нанести удар по сирийской территории, передаёт CNN.

Постпред США при ООН дала ясно понять, что Вашингтон примет меры в ответ на предполагаемую химическую атаку (в Сирии) вне зависимости от решения ООН. Между тем российский постпред при ООН предупреждает, что за ударом по Сирии последуют тяжёлые последствия. С подробностями корреспондент CNN Ричард Рот.

РИЧАРД РОТ, корреспондент CNN: На заседании Совбеза ООН шла не холодная, а горячая война на фоне того, как российский и американский постоянные представители обменивались обвинениями и колкостями.

Российский постпред Василий Небензя заявил, что руководство США усиливает международную напряжённость, а американское военное нападение на территорию Сирии будет иметь тяжёлые последствия. Позже Небензя заявил, что он говорил не совсем об этом, а о том, что США пересекают тонкую линию, что грозит опасностью для Сирии и остального мира.

После заседания Небензя повторил свои обвинения о том, что химическая атака не была осуществлена режимом Асада.

ВАСИЛИЙ НЕБЕНЗЯ, постпред России при ООН: Наши военные, группа радиационной, химической и биологическое защиты, находились на месте, где якобы произошёл химический инцидент. И она подтвердила, что на месте не обнаружено никаких химических веществ, никаких тел погибших, никаких отравившихся людей в госпиталях. Врачи в Думе отрицают, что к ним обращались люди, заявляющие, что стали жертвами химической атаки. Сирийский Красный крест…. Красный полумесяц, который намеревался оказать помощь пострадавшим от отравляющих веществ, отвергает, что занимался этим сегодня.

РИЧАРД РОТ: Постпред США Никки Хейли заявила, что у России и Сирии руки в крови.

НИККИ ХЕЙЛИ, постпред США при ООН: Мы не должны игнорировать роль России и Ирана, которые позволяют режиму Асада творить убийственные разрушения. Российские и иранские военные советники присутствуют на авиабазах и в оперативных центрах Асада. Российские представители на местах помогают режиму осуществлять кампанию по удушению, а союзные иранские силы выполняют большую часть грязной работы. Когда сирийские военные наносят удар по гражданскому населению, они используют оборудование, предоставленное Россией.

РИЧАРД РОТ: Во время заседания российский постпред перешёл на личности, заявив американскому постпреду Хейли: «Мы к вам в друзья не набиваемся». Соединённые Штаты, Швеция и Россия предлагают конкурирующие проекты резолюций и заявлений, которые будут рассмотрены Совбезом ООН в ближайшие дни.

Корреспондент CNN Ричард Рот из штаб-квартиры ООН.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 10 апреля 2018 года.