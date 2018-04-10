CNN: Асад «всерьёз» отреагировал на угрозы Трампа в связи с химатакой

Правительство Сирии «с нервозностью» и «всерьёз» отреагировало на заявления Дональда Трампа о возможном «жёстком ответе» США на химическую атаку в Дамаске и, возможно, проводит передислокацию войск, сообщает корреспондент CNN Фред Пляйтген. В свою очередь, «главный союзник Асада», Москва, назвала заявления президента «неконструктивными» и призвала провести международное расследование инцидента.

Президент Трамп заявляет, что на предполагаемую смертельную химическую атаку в Сирии последует жёсткий ответ, обещая, что ответ США на трагедию может быть осуществлён в любой момент, и добавляя, что обсуждается любой вариант. Корреспондент CNN Фред Пляйтген с нами на прямой связи из Дамаска, Сирия, вблизи того места, где предположительно произошла эта смертельная бомбардировка. Фред?

ФРЕД ПЛЯЙТГЕН, корреспондент CNN: Да, Крис, примерно в двух милях от того места, где в конце прошлой недели произошла предполагаемая бомбардировка. И я думаю, Крис, что постепенно сирийское руководство начинает понимать, что президент крайне серьёзно настроен относительно возможности использовать силу в этой стране. Здесь в государственных СМИ об этом много говорят.

Сегодня утром мы также видели, как очень большой сирийский военный конвой проходил через территорию, на которой были мы. Перемещают ли они эти войска, чтобы подвести их к линии огня, или же это другое передвижение войск, неясно. Однако здесь у сирийского руководства можно определённо увидеть степень нервозности насчёт вчерашних жёстких заявлений Трампа. Давайте напомним зрителям, что именно он сказал.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: В течение следующих 24—48 часов мы примем некоторые важные решения. Мы очень обеспокоены, когда происходят подобные вещи. Речь идёт о человечности... Он может, и если он это сделает, будет очень сложная ситуация. Каждый заплатит свою цену, он и все заплатят.

ФРЕД ПЛЯЙТГЕН: Русские — разумеется, главные союзники правительства Асада — называют «неконструктивными» заявления президента в любом разговоре о возможном применении силы здесь, в Сирии. Это интересно, потому что в действительности они сейчас контролируют территорию, где это произошло, и они сказали, что готовы привлечь международные группы для проведения расследования на этой территории, чтобы понять, было ли применено химическое оружие.

Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 10 апреля 2018 года.