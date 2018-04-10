Ведущий Fox News: хотелось бы увидеть доказательства вины Асада, прежде чем начинать войну

Год назад американцы были уверены, что зарин в Сирии применили войска Асада, однако недавно министр обороны США признал, что доказательств нет, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. Журналист сомневается в том, что на минувших выходных Асад травил мирных жителей хлором, поскольку это противоречило бы стратегическим интересам сирийского правительства.

Сегодня с нами сенатор Роджер Уикер — республиканец, представляющий штат Миссисипи. Спасибо, что нашли для нас время, сенатор!



РОДЖЕР УИКЕР, сенатор США: Вам спасибо.



Каким именно интересам национальной безопасности США послужит смена режима в Сирии?



РОДЖЕР УИКЕР: Если вам небезразличен Израиль, вы должны по крайней мере интересоваться тем, что происходит в Сирии. Мы боремся там с ИГ*, Иран стремится к господству над целым регионом… Я думаю, у нашей страны есть в Сирии интересы.



Но касательно того, что говорил Трамп, когда был кандидатом, или ещё раньше… Знаете, став президентом США, вы получаете информацию, которой у вас не было, когда вы были кандидатом. И я ценю то, что президент собрал вокруг себя команду, которая внушает мне доверие. Думаю, министр Мэттис и председатель объединённого комитета начальников штабов генерал Данфорд дадут президенту хорошие советы. Сегодня вступил в должность Джон Болтон…



Согласен, вокруг него есть умные и достойные люди…



РОДЖЕР УИКЕР: И я думаю, что в конечном итоге они скажут ему то, что он должен услышать.



Определённо, многие из этих людей умны. Но я хочу вернуться к основному вопросу — думаю, им задаются многие избиратели. Каким именно интересам национальной безопасности США это послужит? Вы сказали: «Если вам небезразличен Израиль…» Мне небезразличен Израиль. Но в чём заключаются американские интересы национальной безопасности, которым пойдёт на пользу смена режима? Можно представить себе много возможных негативных последствий: смерти людей, расходы и так далее… Каким же образом наша страна укрепит свою безопасность, свергнув Асада?



РОДЖЕР УИКЕР: Не уверен, что нашей целью по-прежнему является смена режима. Это была цель Барака Обамы. Администрация Трампа о такой цели не заявляла. Но победа над ИГ в Ираке и Сирии — по-прежнему наша цель.



Верно.



РОДЖЕР УИКЕР: И я думаю, это в интересах страны.



Но разве победа над ИГ не была одной из целей правительства Асада? Ведь ИГ было радикальной суннитской группировкой, тогда как Асад — алавит, союзник шиитов. Он тоже боролся с ИГ. Так почему же нам, если мы считаем главным врагом ИГ, не встать технически на сторону Асада?



РОДЖЕР УИКЕР: В этом смысле вы правы. Вы правы во многом. В Сирии всё сложно. Вне всякого сомнения. Тут нельзя разделить всех на положительных и отрицательных персонажей.



Верно.



РОДЖЕР УИКЕР: Здесь я с вами соглашусь. Мы не занимаемся сменой режима — с этим бы я поспорил. Но в наших национальных интересах — убедиться, что ИГ побеждено. И мы почти выполнили задачу.



Да.



РОДЖЕР УИКЕР: Я просто думаю, что было бы ошибкой выводить войска в данный момент. Меня очень интересуют вопросы, которые вы задаёте, — о том, не является ли это (химическая атака в сирийском городе Думе. — ИноТВ) чем-то вроде мистификации, о том, что, может быть, этой атаки с применением ядовитого газа на самом деле не было, что это сделал кто-то другой…



Я этого не утверждаю.



РОДЖЕР УИКЕР: Я бы сказал, что такой вопрос задаёт господин Путин, и он имеет на это право, как и вы. Я в данном случае на другой стороне.



Не уверен, что понимаю, на что вы намекаете, приплетая сюда Путина.



РОДЖЕР УИКЕР: Нет, я просто говорю, что он задаёт тот же вопрос.



Ясно. Это не имеет отношения… Погодите, сенатор! Это не имеет отношения к тому, почему вопрос задаю я. Надеюсь, вы не пытаетесь поставить под сомнение мои мотивы, увязав меня с Путиным. Многие левые пытаются.



Позвольте снова спросить вас. Год назад нам говорили, что зарин в Сирии применил режим Асада. Два месяца назад мы узнали, что нам это точно не известно. Что нам об этом лгали. Мне казалось, что вы, сенатор США, должны быть заинтересованы в выяснении истины. Потому что истина важна, разве не так?



РОДЖЕР УИКЕР: Я считаю, задавать этот вопрос совершенно нормально для человека вашего положения. Я убеждён, что…



Почему же вы не задаёте этот вопрос?



РОДЖЕР УИКЕР: Я убеждён… Я многое слышал за последний год, и я со своей стороны убеждён, что Башар Асад был очень даже причастен к атаке, проведённой год назад. Совет Безопасности ООН в настоящий момент…



Что заставляет вас так думать?



РОДЖЕР УИКЕР: Информация, которую я слышал. Думаю, Совет Безопасности ООН сейчас дискутирует об этом…



Можете ли вы охарактеризовать эту информацию для нас? Потому что министр обороны… Извините! Не в моих правилах прерывать вас, но вы намекнули, что я каким-то образом в союзе с Путиным. Так что, думаю, я могу требовать, чтобы вы ответили на этот вопрос…



РОДЖЕР УИКЕР: Нет, я говорю, что вы задаёте тот же вопрос, что и он. И это справедливо.



О! Значит, я агент России! Понял. Всё правильно.



РОДЖЕР УИКЕР: Я этого вовсе не утверждаю.



Но это же очевидный вопрос! И два месяца назад министр обороны сказал, что у нас нет доказательств. Но у вас, судя по всему, есть доказательства, которых нет у министра обороны. Можете ли вы охарактеризовать их для нас?



РОДЖЕР УИКЕР: Нет.



Почему?



РОДЖЕР УИКЕР: Я не стану углубляться.



Ясно. Итак, вы уверены, что нам точно известно, что режим Асада, действуя против собственных стратегических интересов, провёл на этих выходных атаку с применением хлора?



РОДЖЕР УИКЕР: Такер, я как раз собирался сказать, что именно этот вопрос прямо сейчас изучает Совет Безопасности ООН. Президент Соединённых Штатов заключил, что Башар Асад был к этому причастен и несёт за это ответственность.



Ладно.



РОДЖЕР УИКЕР: И я исхожу из того, что в основе его заявления — самые точные факты, которые он мог получить от министра обороны, председателя объединённого комитета начальников штабов и от своего нового советника по национальной безопасности.



Ясно. Наверное, Путину и мне хотелось бы знать об этом немного подробнее, прежде чем мы начнём из-за этого новую войну. Как вы считаете, это правомерный вопрос?



РОДЖЕР УИКЕР: Я считаю, вы задаёте интересные вопросы, и их надо задавать.



Ясно. Ясно.



РОДЖЕР УИКЕР: Для меня важно, что у нас есть там стратегические интересы, и нам нет смысла уходить, не сделав дело. Я бы в Сирии ориентировался на результат, а не на сроки.



Ясно. Это было показательно. Спасибо, сенатор, я вам признателен.



Дата выхода в эфир 09 апреля 2018 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.