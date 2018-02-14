Daily Star: британский военный корабль «подрезал» российское судно у берегов Турции

Многоцелевое исследовательское судно британского флота «Энтерпрайз» пересекло путь российского транспортного корабля «Кызыл-60» и «прошло всего в нескольких метрах» от него. Инцидент произошёл во время учений, которые патруль НАТО проводил в Средиземном и Чёрном морях, пишет Daily Star.
Многоцелевой исследовательский корабль ВМС Соединённого Королевства «Энтерпрайз» пересёк путь следования российского транспортного судна «Кызыл-60» и «прошёл всего в нескольких метрах» от него. Инцидент произошёл неподалёку от Босфора у северных берегов Турции, пишет Daily Star.
«Энтерпрайз» следовал из Чёрного в Средиземное море. «Кызыл-60» возвращался с базы ВМФ России в сирийском Тартусе, где Москва «регулярно размещает свои вооружённые силы», отмечает издание.
Британский корабль участвовал в трёхнедельной миссии Североатлантического альянса. В патрулировании, помимо «Энтерпрайза», были задействованы суда из Турции и Румынии.
«Очень важно, чтобы НАТО и союзные государства работали вместе для обеспечения заметного морского присутствия в международных водах Чёрного моря, — заявил представитель британского флота коммодор Майк Атли. — Проведение учений и операции в этом регионе обеспечивает свободу передвижения и укрепляет коллективную оборону».
Альянс усилил патрулирование в Черноморском регионе после «аннексии Крыма». В прошлом году НАТО создало новое многонациональное подразделение в Румынии, чтобы «противостоять России» на своём восточном фланге, напоминает Daily Star.
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