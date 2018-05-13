Daily Star: российские корабли устроили игру в кошки-мышки с американским авианосцем

Группа российских судов во главе со сторожевым кораблём «Ярославом Мудрым» следили за передвижением по Средиземному морю авианосца ВМС США «Гэрри Трумэна», пишет Daily Star. По словам издания, происходящее походило на игру в кошки-мышки.

В Средиземном море российские военные корабли во главе с «Ярославом Мудрым» преследовали американский авианосец «Гарри Трумэн» и его сопровождение, пишет Daily Star. По словам издания, всё происходящее напоминало игру в кошки-мышки.

Видео инцидента оказалось в распоряжении журналистов, которые посетили американское судно. На кадрах видно, как находящийся на определённой дистанции российский сторожевой корабль следит за американским авианосцем и его сопровождением, утверждает британский таблоид.

«Гарри Трумэн» входит в «могучую» восьмую авианосную группу ВМС США. Он является главным американским оружием в борьбе с позициями «Исламского государства»* в Сирии. Вместе с эскадрой эсминцев этот корабль должен стать ведущей силой президента Трампа на Ближнем Востоке, отмечается в статье.

Американский авианосец «Гарри Трумэн» может нести на борту до 90 самолётов и вертолётов. Кроме того, он вооружён противовоздушными комплексами, торпедами и пулемётами для защиты от возможной атаки.

Российский сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» присоединился к оперативно-тактической группе в Средиземноморье в прошлом месяце. Среди прочего он имеет в своём распоряжении ракеты X-35, предназначенные для уничтожения вражеских судов.

Контр-адмирал Джин Блек заявил, что российский корабль ведёт себя «вежливо» в отношении американского флота. И, по его словам, суда двух государств обмениваются информацией, используя протоколы времён холодной войны.

Вместе с тем Daily Star обращает внимание на возросшую в этом году напряжённость между Москвой и Западом в регионе. Причиной стали авиаудары, которые США вместе с Францией и Великобританией нанесли по объектам «приятеля Путина» сирийского президента Башара Асада.