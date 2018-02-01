Daily Star: опасаясь российского корабля-разведчика, США выводят в океан атомный авианосец

Американский атомный авианосец «Джордж Буш» вышел из военной базы Норфолк в Северной Вирджинии во вторник утром, сообщает Daily Star. Британский таблоид связывает это событие с обнаружением вблизи американской военной базы российского разведывательного корабля «Виктор Леонов», деятельность которого уже несколько месяцев вызывает беспокойство у военного командования США.

Американский атомный авианосец «Джордж Буш» (USS George H. W. Bush ) вышел из военной базы Норфолк в Северной Вирджинии во вторник утром, сообщает Daily Star.

Последний раз авианосец покидал военную базу для участия в семимесячной операции по борьбе с Исламским государством* в Сирии и Ираке, напоминает газета.

Как отмечает издание, корабль длиной 1092 фута (333 м. — ИноТВ) вышел в Атлантический океан спустя всего неделю после обнаружения вблизи военной базы Норфолк российского разведывательного корабля «Виктор Леонов». Российский корабль приблизился к американской военной базе на Восточном побережье США на расстояние 24 морские мили.

Согласно данным мониторинга, ранее на этой неделе для слежения за российским кораблём был направлен американский патрульный самолёт P-8A Poseidon, получивший название «Убийца подводных лодок», сообщил Daily Star канадский эксперт в области безопасности Стефан Вэткинс.

Как отмечает газета, в последние несколько месяцев «Виктор Леонов» неоднократно был замечен в разных частях США, включая Флориду, Джорджию, Вирджинию и Нью-Лондон в Коннектикуте, а в прошлом году корабль был обнаружен вблизи военной базы Кингс Бэй во Флориде.

Американские военные полагают, что российский корабль в данный момент выполняет разведывательную миссию продолжительностью от 4 до 6 месяцев.

Как напоминает издание, в феврале прошлого года обеспокоенность по поводу деятельности «Виктора Леонова» выразил и президент США Дональд Трамп. По его словам, многие полагают, что «лучшее, что можно сделать», — это обстрелять корабль.

«Все скажут: «Ах, как здорово!» Но это не здорово», — приводит Daily Star слова главы Белого дома.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.