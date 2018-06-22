New York Times: в торговую войну с США оказались втянуты как союзники, так и противники Вашингтона

Глобальная торговая война набирает обороты, пишет The New York Times. Евросоюз нанёс ответный удар по США, введя пошлины на ряд американских товаров на сумму $3,2 млрд.

ЕС пошёл на этот шаг в ответ на пошлины, введённые администрацией Дональда Трампа на импорт стали и алюминия в Соединённые Штаты. Под контрудар европейцев попали такие американские товары, как бурбон, мотоциклы и апельсиновый сок.

Таким образом в торговой войне, в которую оказались втянуты как союзники, так и противники Вашингтона, образовался ещё один фронт, говорится в статье.

Китай и Мексика уже ввели ответные пошлины в отношении товаров из США, а Канада, Япония и Турция подготавливают схожие ответные шаги.

Риск обострения ситуации высок, поскольку президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пообещал ввести дополнительные пошлины, отмечает издание. В частности, американский лидер нацелился на немецких автопроизводителей. Трамп инициировал расследование в отношении автомобильного импорта в США с целью установить, не вызывает ли он вопросы в плане обеспечения национальной безопасности. Пошлины на металлы были введены как раз под предлогом нацбезопасности, указывает издание.

«Взгляните на Европейский союз, — заявил недавно Трамп. — Они устанавливают барьеры, чтобы мы не могли продавать им наши сельхозпродукты. Между тем они продают такие автомобили, как Mercedes и BMW, которые поступают нам миллионами. И мы практически вообще не облагаем их никакими сборами».

Как указывает The New York Times, США в настоящее время выступают с позиции силы, поскольку этот год для американской экономики, по всей видимости, станет одним из самых сильных за прошедшее десятилетие. У Европы же подобной защиты нет. Экономический рост в регионе замедляется. Кроме того, ситуацию усугубляют политическая неразбериха в Италии и Германии, а также решение Британии выйти из состава ЕС.