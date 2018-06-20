Le Figaro: Россия не оставит американские пошлины без ответа

Москва ответит на введённые администрацией Дональда Трампа пошлины на ввоз стали и алюминия собственными заградительными мерами, пишет Le Figaro. Вместе с тем, по данным французской газеты, российские чиновники не станут облагать пошлинами товары, не имеющие аналогов в стране — в частности, лекарства.
Россия готовит собственные меры в ответ на введение Вашингтоном пошлин на импорт стали и алюминия, сообщает Le Figaro со ссылкой на главу российского минэкономразвития Максима Орешкина.
«В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО (Всемирная торговая организация. — ИноТВ) и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США», — цитирует министра французское издание.
По данным Le Figaro, господин Орешкин заявил, что детальная информация о российских мерах будет обнародована через несколько дней, однако подчеркнул, что они не коснутся продуктов, способных оказать «негативное влияние на макроэкономические показатели» и не имеющих аналогов на российском рынке. Как предполагает корреспондент газеты, чиновник «скорее всего имел в виду лекарства».
Как напоминает автор статьи, о введении пошлин на ввоз стали (в размере 25%) и алюминия (10%) объявил 23 марта президент США Дональд Трамп. По данным Le Figaro, Россия экспортирует этих металлов в Соединённые Штаты на сумму $1,5 млрд и $1,6 млрд соответственно.
Согласно оценкам Москвы, ущерб от американских пошли составит $537 млн — и именно на базе этой суммы будут рассчитываться готовящиеся сейчас ответные меры, говорится в материале. В мае Россия уже уведомила ВТО о своих намерениях, особо отметив в своей жалобе, что Вашингтон отказался как-либо обсуждать пошлины с Москвой.
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