Le Figaro: Россия не оставит американские пошлины без ответа

Москва ответит на введённые администрацией Дональда Трампа пошлины на ввоз стали и алюминия собственными заградительными мерами, пишет Le Figaro. Вместе с тем, по данным французской газеты, российские чиновники не станут облагать пошлинами товары, не имеющие аналогов в стране — в частности, лекарства.

Россия готовит собственные меры в ответ на введение Вашингтоном пошлин на импорт стали и алюминия, сообщает Le Figaro со ссылкой на главу российского минэкономразвития Максима Орешкина.



«В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО (Всемирная торговая организация. — ИноТВ) и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США», — цитирует министра французское издание.



По данным Le Figaro, господин Орешкин заявил, что детальная информация о российских мерах будет обнародована через несколько дней, однако подчеркнул, что они не коснутся продуктов, способных оказать «негативное влияние на макроэкономические показатели» и не имеющих аналогов на российском рынке. Как предполагает корреспондент газеты, чиновник «скорее всего имел в виду лекарства».



Как напоминает автор статьи, о введении пошлин на ввоз стали (в размере 25%) и алюминия (10%) объявил 23 марта президент США Дональд Трамп. По данным Le Figaro, Россия экспортирует этих металлов в Соединённые Штаты на сумму $1,5 млрд и $1,6 млрд соответственно.



Согласно оценкам Москвы, ущерб от американских пошли составит $537 млн — и именно на базе этой суммы будут рассчитываться готовящиеся сейчас ответные меры, говорится в материале. В мае Россия уже уведомила ВТО о своих намерениях, особо отметив в своей жалобе, что Вашингтон отказался как-либо обсуждать пошлины с Москвой.



Комментарии читателей Le Figaro:

mistophore: Паны наши всё развлекаются — ну и ничего, лишь бы у нас шубы не трещали.

Caton001: Если Трамп думает, что США могут победить в торговой войне против Японии, Китая, ЕС, России, Канады и Мексики одновременно, то он олух царя небесного! No way!

Victor Kaplan: Вот и славно! Изолируем же США. Вот до чего доводит популизм — налоги, налоги и ещё раз налоги.

liseur: Россияне падки до американских продуктов, ведь те отличаются гораздо более высоким качеством, чем российские. Сдаётся мне, что Путин поостережётся от того, чтобы злить свой народ.

breton_bretonnant: Россия — экономический карлик, и всё это не окажет на американскую экономику особого эффекта.