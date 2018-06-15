SCMP: Китай пообещал незамедлительно ответить на торговые пошлины США

Китай предупредил, что оперативно ответит на пошлины президента США Дональда Трампа, пишет South China Morning Post со ссылкой на официальных лиц КНР. Об этом Пекин заявил всего за несколько часов до того, как Вашингтон объявил о планах принять меры в отношении китайской продукции.

Американский лидер Дональд Трамп одобрил введение 25%-ных пошлин на китайские товары на общую сумму $50 млрд. Управление торгового представительства США уже подтвердило этот шаг.

Власти Китая предупреждают, что на протекционистские действия американских властей в сфере торговли последует немедленная реакция Пекина.

Министерство иностранных дел Китая ранее заявило о том, что готово принять немедленные ответные меры.

«Мы хотим повторить, что в случае, если США предпримут односторонние и протекционистские действия, которые вредят интересам Китая, мы незамедлительно ответим и примем необходимые меры для защиты наших собственных прав», — подчеркнул официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Китайские власти также предупредили, что в случае введения Америкой торговых пошлин все соглашения, достигнутые в ходе предыдущих переговоров, в том числе о закупке американской сельхозпродукции и энергоресурсов, будут пересмотрены, сообщает издание.