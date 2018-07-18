Bloomberg: Россия больше не входит в число крупнейших держателей гособлигаций США

Россия выбыла из списка крупнейших держателей гособлигаций США, сообщает Bloomberg со ссылкой на опубликованный в Вашингтоне доклад.

Ранее она входила в десятку основных держателей казначейских бумаг американского правительства, однако в мае Москва сократила объём вложений до $14,9 млрд. Как отмечает издание, в настоящее время Россия даже не фигурирует в ежемесячном докладе Минфина США, поскольку для того, чтобы попасть в него, страна должна владеть гособлигациями на сумму как минимум $30 млрд.

В список, опубликованный во вторник американским Министерством финансов, входят 33 страны, начиная с крупнейшего держателя гособлигаций Китая и заканчивая Чили, но России в этом списке уже нет.

Как напоминает Bloomberg, в апреле этого года объём вложений России в казначейские бумаги США упал с отметки $96,1 млрд до $48,7 млрд.

Комментируя отсутствие России в новом списке Минфина, представитель этого ведомства заявил, что рынок казначейских бумаг самый ликвидный в мире, и спрос на гособлигации всё ещё остаётся высоким. При этом он добавил, что его министерство не даёт комментариев по поводу конкретных инвестиций и инвесторов.