Bloomberg: американские банкиры заметили в экономике черты кризиса 1998 года

Разрыв между американской экономикой и развивающимися рынками увеличивается, и это помимо прочего напомнило экспертам Bank of America сценарий развития кризиса 1998 года. Впрочем, как приводит их доводы Bloomberg, нынешняя ситуация связана скорее с силой США, чем со слабостью развивающихся рынков.
Эксперты Bank of America увидели «зловещие» параллели между нынешним состоянием рынков и тем, что произошло в 1998 году, сообщает Bloomberg. Развивающиеся экономики страдают от сильного доллара, а акции компаний высоких технологий растут на фоне оптимистичных прогнозов на рост США — вместе эти показатели могут привести к тому, что годовые результаты получатся такими же, как 20 лет назад, предупреждают финансисты.
«Экономика США уходит в отрыв, происходит сглаживание кривой доходности облигаций, сокращаются рынки развивающихся стран — всё это похоже на события 20-летней давности», — такой вывод сделали специалисты во главе с Майклом Хартнеттом.
Тогда сначала казалось, что девальвация тайской валюты в 1997 году — это локальный валютный кризис, но он вскоре распространился на другие развивающиеся рынки, что также вылилось в дефолт в России. Тогда ужесточение политики в области финансов привело к укреплению доллара на 25% за три года, а в июне 1998 года кривая доходности обрушилась. И на первый взгляд, сейчас ситуация похожая, отмечают эксперты.
И развивающиеся рынки сегодня ведут себя так же, как в конце 90-х. Рынки внешней задолженности падают и показывают худший результат со времён финансового кризиса, хотя до повторения 1998 года им ещё далеко, отмечают авторы анализа.
Впрочем, у этого сравнения есть свои недочёты, признают аналитики. Так, например, падение курса валют развивающихся экономик связано скорее с силой США, нежели с их собственной слабостью, а азиатские рынки выглядят гораздо лучше, чем в те кризисные годы. В свою очередь, американские рынки фьючерсов не закладывают в себя никаких рисков насчёт ужесточения финансовой политики, отмечает Bloomberg.
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