Fox News: сенатор США «сбит с толку» желанием Трампа выйти из ВТО

Дональд Трамп хочет выйти из Всемирной торговой организации, которую он называет «катастрофой» для Америки, сообщает Fox News со ссылкой на новостной сайт Axios. Сенатор-республиканец Патрик Туми недоумевает, чем провинилась ВТО: ведь, в отличие от ООН, она практически всегда выносит решения в пользу США.
Насколько вы обеспокоены тем, что пошлины могут сказаться на (экономическом. — ИноТВ) росте? Некоторые говорят, что теперь пошлины практически сведут на нет все выгоды от налоговой реформы…
ПАТРИК ТУМИ, сенатор США:Я обеспокоен. Наша экономика мчится на всех парах, она действительно в очень хорошем состоянии, и я бы сказал, что единственное существенное облачко на горизонте — это возможная торговая война. Думаю, в экономическом отношении масштабы пока не настолько большие, чтобы это нанесло нам серьёзный ущерб. Но направление очень тревожное.
А теперь Axios сообщает, что президент хочет выйти из ВТО. Что это может означать?
ПАТРИК ТУМИ:Я об этом узнал только что, и я сбит с толку. Потому что, понимаете, ВТО — это не ООН. ООН постоянно голосует против нас, здесь всё ясно. А ВТО — это орган, который выносит решения в судебном порядке — и обычно в нашу пользу. По-моему, мы выигрываем более 80 процентов дел. Так что не знаю, зачем нам выходить из организации, решающей торговые споры в нашу пользу…
Президент говорит, это просто катастрофа.
ПАТРИК ТУМИ:Да, но практика этого не подтверждает. Реальность такова, что мы выигрываем наши дела. Для нас это было очень эффективно. Я надеюсь, что мы останемся. И, откровенно говоря, Джеймс, мне кажется, вы очень правильно заметили, что нам следует больше этим (ВТО. — ИноТВ) пользоваться…Нам и нашим союзникам. Мы, например, успешно использовали ВТО против Китая в споре о редкоземельных металлах. Мы должны пользоваться им больше.
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