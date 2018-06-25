Bloomberg: торговые войны могут «откусить» значительную часть от ВВП США

Торговые войны между США и остальным миром могут помешать экономическому росту США, считает Bloomberg. И хотя введённые и готовые к реализации пошлины не подрывают экономику страны, множество дополнительных мер, которые могут вступить в силу, «откусят» значительную часть от ВВП США.

Обостряющиеся торговые войны между США и остальным миром увеличивают риск серьёзного замедления роста динамично развивающейся американской экономики, считает Bloomberg.

Хотя введённые и готовые к реализации пошлины вряд ли помешают экономическому росту США, экономисты утверждают, что множество дополнительных мер, которые могут вступить в силу, «откусят» значительную часть от ВВП страны.

Ведущий экономист Deutsche Bank AG в Нью-Йорке Питер Хупер ожидает, что в этом году ВВП вырастет на 3%. По его словам, принятые или разрабатываемые меры сократят рост ВВП лишь на 0,1%.

Однако, если угрозы президента Дональда Трампа обложить китайские товары на сумму $200 млрд новыми пошлинами в 10% и увеличить на 20% пошлины на ввоз европейских автомобилей будут реализованы, рост ВВП США может сократиться на 0,3 — 0,4%. И последствия могут быть даже более серьёзными, если усиление напряжённости в торговых отношениях будет отрицательно влиять на доверие потребителей, предприятий и инвесторов.

«Это и правда влияет на экономику, но, конечно же, не подрывает её», — считает ведущий экономист Moody's Analytics Inc. Марк Занди.

В администрации Трампа, как отмечает Bloomberg, опровергли возможность экономических последствий торговых войн.

«Любой, кто думает, что экономика рушится, не знает, о чём идет речь», — заявил министр торговли США Уилбур Росс в интервью телеканалу Bloomberg 21 июня.