Euronews: расчёты России оправдываются — чемпионат мира окупает себя

Судя по первым данным, чемпионат мира должен принести прибыль, сопоставимую с инвестициями, потраченными на его проведение, приводит Euronews слова аналитиков. И хотя международные эксперты предупреждали, что экономический эффект от него может оказаться меньше, чем предполагалось, рестораторы уже фиксируют многократное превышение обычной выручки.

В России бочки с пивом опустошаются в ритме матчей чемпионата мира, и заполняются кассы в городах, которые принимают болельщиков. Правительство Владимира Путина рассчитывает на долгосрочную перезагрузку экономики, благодаря инвестициям, вложенным перед мундиалем. На данный момент больше всего выиграли владельцы баров.

ВЛАДЕЛЕЦ БАРА: Мы намного превзошли обычные показатели. За одну ночь мы продали больше пива, чем за месяц.

Этот торговый центр расположен напротив московского Кремля. Там не поскупились на украшения к чемпионату мира. Мячи, игрушки, майки на всех этажах. Целый квартал стал штаб-квартирой болельщиков.

ТЕЙМУРАЗ ГУГУБЕРИДЗЕ, управляющий ГУМа: Посещаемость увеличилась на 80% по сравнению с тем же периодом прошлого года. И конечно, нас это не может не радовать.

Тут футбол виден повсюду. Российское правительство надеется, что чемпионат мира позволит стране ускорить своё восстановление после периода экономического спада. Но экономический эффект может оказаться слабее, чем предполагалось.

ВЛАДИМИР АГЕЕВ, эксперт Центра спортивного менеджмента МГУ: У нас есть первые данные, которые показывают, что чемпионат мира должен принести 800 миллиардов рублей, то есть 12,7 миллиарда долларов. Это не окончательная цифра, но уже можно сказать, что примерно 800 миллиардов рублей, потраченных на организацию этого чемпионата мира, окупятся.

По информации агентства Moody's, чемпионат мира возымеет лишь очень ограниченное действие на российскую экономику, а выгода распределится по территории страны неравномерно.

Дата выхода в эфир 02 июля 2018 года.