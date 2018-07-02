Обозреватель USA Today: «Не важно, что случится дальше, ведь Путин уже выиграл этот чемпионат»

Методы, политика и мировоззрение президента России Владимира Путина не изменились и продолжают быть для многих ещё более «отталкивающими», чем раньше, но, несмотря на это, для Путина всё складывается как нельзя лучше, считает обозреватель USA Today Мартин Роджерс. Благодаря этому чемпионату Россия стала привлекательным туристическим направлением, а высокий уровень футбола заставил многих болельщиков считать этот чемпионат мира одним из лучших за последнее время.

Несмотря на то что в социальных сетях сразу же начали появляться шутки о том, что президент России подстроил победу своей сборной над Испанией и вывел её в четвертьфинал, Владимир Путин «тут ни при чём». Победу сборной России принесли невероятные выносливость и мужество футболистов, которым ещё и немного повезло, отмечает обозреватель USA Today Мартин Роджерс.

По мнению обозревателя, теперь не важно, что случится дальше, ведь Путин уже «выиграл этот чемпионат».

Его методы, политика и мировоззрение не изменились и продолжают быть для многих ещё более «отталкивающими», чем раньше, но, несмотря на это, для Путина всё складывается как нельзя лучше.

Сейчас, когда репутация России в мире испорчена, Путин надеется восстановить её при помощи чемпионата, утверждает Роджерс.

Благодаря этому празднику футбола Россия стала привлекательным туристическим направлением. Гостей чемпионата встретила солнечная погода, величественность Москвы и гораздо более дружелюбные россияне, чем ожидалось. Многие также отмечали безопасность пребывания в России. За всё время чемпионата не произошло каких-либо серьёзных инцидентов, а высокий уровень футбола заставил многих болельщиков считать этот чемпионат мира одним из лучших за последнее время.

Чемпионат мира позволил Путину принимать у себя в гостях президентов и премьер-министров других стран. Британские политики заявили, что они не придут на чемпионат, но советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в разговоре на более серьёзные темы попросил Путина поделиться секретами успешной организации чемпионата. Швеция, изначально объявившая чемпионату дипломатический бойкот, была вынуждена отказаться от него, когда её сборная вышла в плей-офф.

Чемпионат, на который съехались сотни тысяч болельщиков со всего мира, также заставил всех забыть о Крыме, нарушениях прав человека и политических заключённых, отмечает обозреватель USA Today Мартин Роджерс.