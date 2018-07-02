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ERR: нарвитяне даже на улице увлечённо следили за матчем России и Испании
Футбольный матч между сборными России и Испании не оставил равнодушными жителей Нарвы, которые пристально следили за встречей даже на уличных телеэкранах. Эмоции переполняли как юных, так и пожилых болельщиков, передаёт ERR. За команду России в поединке с испанцами также играл сын главного тренера нарвского «Транса».

Матч 1/8 финала чемпионата мира — 2018 по футболу между командами России и Испании не оставил равнодушными нарвитян, которые собрались возле телеэкранов в витрине Нарвской студии ETV+ на улице Пушкина.

Эмоции переполняли как юных, так и пожилых болельщиков. Даже водитель рейсового автобуса притормозил на момент, чтобы посмотреть игру.
 
В воскресенье, 1 июля, в 1/8 финала проходящего в России чемпионата мира по футболу хозяева сотворили историю, обыграв по пенальти сборную Испании. За команду России в поединке с испанцами 97 минут отыграл Далер Кузяев, сын главного тренера нарвского «Транса» Адьяма Кузяева.
 
В четвертьфинале россияне встретятся с победителем противостояния Дания — Хорватия.
 
Дата публикации 01 июля 2018 года.

 

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источник
ERR Эстония Европа
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болельщик Испания победа Россия сборная футбол чемпионат мира Эстония
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