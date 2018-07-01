CNN: «чемпионат сюрпризов» продолжается — Россия обыграла Испанию

Россия сенсационно обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал ЧМ — 2018. По мнению корреспондента CNN Алекса Томаса, команде Черчесова помогли страсть, самоотдача и организованность. Он также отметил, что это невиданный успех для России за всю её постсоветскую футбольную историю. Кроме того, победа — очередная сенсация на «чемпионате сюрпризов», который уже покинули такие фавориты, как Германия, Аргентина и Португалия. Теперь к ним присоединилась и Испания.

Здравствуйте. В студии Айван Уотсон. Неожиданный поворот на чемпионате мира. Хозяева — сборная России — только что выбили из турнира мощную Испанию в серии пенальти. С нами на прямую связь выходит корреспондент CNN World Sports Алекс Томас. Он сейчас прямо там — в Москве. Алекс, как это было?

АЛЕКС ТОМАС, корреспондент CNN World Sports: Айван, здесь, в Москве начался масштабный футбольный праздник. Эта страна добилась лучших футбольных результатов за всю свою постсоветскую историю. Я нахожусь рядом с выходом из знаменитого стадиона «Лужники», принимавшего Олимпиаду — 1980. И это, пожалуй, самая крупная победа, которой Россия добивалась с тех пор.



Никто не ждал, что они обыграют Испанию, одного из фаворитов турнира, который становился чемпионом мира совсем недавно — в 2010 году. И Россия никогда не выходила из группы в постсоветскую эпоху. Они не проходили так далеко с 1986 года.



Повторюсь: Испания доминировала на поле. В основное время было забито два гола. Оба их забили россияне. После автогола Испания вышла вперёд. А затем счёт стал равным после пенальти. Во втором тайме голов не было. Игра перешла в дополнительное время, где счёт также не изменился — 1:1. Игра перешла в серию пенальти — та ещё нервотрёпка. И здесь именно Россия одержала верх. Коке не забил гол.



И это значит, что Россия прошла в четвертьфинал, представьте себе!



Там они встретятся либо с Хорватией, либо с Данией. Сегодня они сыграют между собой.

Этот чемпионат мира отлично организован, Айван. А теперь он становится ещё и огромным праздником футбола. Вечеринка только начинается. Вы слышите шум барабанов за моей спиной. Скандирование «Рос-си-я! Рос-си-я! Рос-си-я!» раздавалось всю игру. Их команде помогло преимущество домашних стен. Россия — в числе восьми оставшихся команд на этом чемпионате мира!

Вот это праздник в Москве! Алекс, это ведь очередной неожиданный поворот. И я буду говорить громко, потому что из-за барабанов вам может быть плохо слышно. Мы наблюдали за провалом Германии, Аргентины, Португалии, а теперь и Испании — очень сильных команд, которые остались за бортом соревнований. Что это говорит нам об этом турнире?

АЛЕКС ТОМАС: Этот турнир полон сюрпризов и зрелищности. Чемпионы мира немцы едут домой. Ещё в субботу мы наблюдали, как две мегазвёзды футбола — Криштиану Роналду из португальской сборной и Лионель Месси из аргентинской — едут домой. А теперь и Испания едет домой.



Испанская сборная избавилась от тренера прямо перед началом турнира из-за разногласий по поводу мадридского «Реала» — он должен был присоединиться к этой команде после чемпионата мира. Но был уволен Футбольной федерацией Испании.





Их команда неплохо смотрелась, демонстрировала великолепную игру. Но страсть, самоотдача и организованность русских принесла победу именно им. Их команда была худшей в рейтинге перед турниром, но теперь они в четвертьфинале. Могут ли они дойти дальше и выиграть турнир? Думаю, рано пока об этом говорить. Но этот день точно станет знаменательным в российской спортивной истории.

Дата выхода в эфир 01 июля 2018 года.



Материал предоставлен CNN International.