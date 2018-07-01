Canal 24 Horas TV

Тренер сборной Испании: наши футболисты жизнь положат за то, чтобы команда прошла дальше

Материал представлен в переводе ИноТВ
В предстоящем матче 1/8 финала ЧМ-2018 со сборной России испанские футболисты собираются сделать всё возможное, чтобы одержать победу в матче, — об этом, как сообщает Canal 24 Horas TV, заявил главный тренер испанцев Фернандо Йерро. При этом он добавил, что на поле выйдут 11 игроков, которые жизнь положат за то, чтобы Испания прошла дальше.
Испания уже провела тренировку в Москве. И, похоже, Фернандо Йерро не собирается вносить серьёзные изменения в стартовый состав из 11 футболистов для сегодняшней встречи с Россией. Тренер сборной Испании пообещал такую команду, которая положит свои жизни за Испанию.
 
ФЕРНАНДО ЙЕРРО, главный тренер сборной Испании: Мы собираемся сделать всё возможное. Команда очень сконцентрирована, настроена. У нас хорошая сборная и попытаемся сделать это. Не беспокойтесь, на поле выйдут 11 игроков, которые собираются жизнь положить за то, чтобы Испания прошла дальше.
 
Дата выхода в эфир 01 июля 2018 года.
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Canal 24 Horas TV Испания Европа
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