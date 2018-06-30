ABC: с футбольной точки зрения россияне уступают испанцам — но у них будет поддержка болельщиков

Испанская газета ABC решила оценить, насколько тернистым будет путь их футболистов к финалу мундиаля. Как отмечается в статье, в первом матче, который сборная Испании проведёт против хозяев турнира, с футбольной точки зрения испанцы будут превосходит российских футболистов, однако на стороне россиян будет поддержка зрителей.
Путь к финалу чемпионата мира по футболу никогда не бывает простым, но, как минимум, на бумаге создаётся ощущение, что для сборной Испании первое место в своей группе на мундиале 2018 года в России позволит избежать потрясений в виде матчей с фаворитами турнира, пишет испанская газета ABC.
Такие сборные-чемпионы, как Франция, Уругвай, Аргентина или Бразилия, оказались на другом пути к финальному матчу, и с ними испанская команда может встретиться только в финале турнира.
Первым противником испанцев в матчах на выбывание станут россияне. Игра с ними состоится 1 июля в 16:00 мск на стадионе Лужники. С футбольной точки зрения хозяева чемпионата уступают сборной Испании. Но именно тот факт, что играть предстоит с местными футболистами, — а это значит, что у них будет поддержка зрителей, и арбитры будут чувствовать на себе дополнительное давление, — может усложнить противостояние двух команд.
Если Испания преодолеет первый этап, то в четвертьфинале ей предстоит столкнуться с победителем дуэли между Хорватией и Данией, в которой команда Модрича, Ракитича и Ковачича считается фаворитом, но датчане без сомнения дадут им отпор.
В том случае, если и это препятствие также удастся преодолеть, то в полуфинале состоится, наверно, самый тяжёлый матч против одной из четырёх команд: Англии, Колумбии, Швеции или Швейцарии, сообщает ABC.
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