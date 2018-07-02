Canal 24 Horas TV

Canal 24 Horas о победе сборной России: боль для одних и почти чудо для других

Материал представлен в переводе ИноТВ
Для игроков и болельщиков сборной Испании поражение от уступающей по классу российской команды стало болезненным ударом, особенно для самых молодых фанатов «красной фурии», сообщает Canal 24 Horas TV. Между тем российские болельщики, которые считали, что у их сборной очень мало шансов в противостоянии с испанцами, теперь ликуют, и эта победа для них «как сон, почти как чудо».
Добрый день. Испания вылетела с чемпионата мира в первом же матче на выбывание — в 1/8 финала. Теперь нужно смотреть вперёд и решать такие вопросы, как будущее Йерро, уход Иньесты, возможный уход Пике. Мировая пресса говорит сегодня о фиаско Испании.
 
L´Equipe пишет, что наша сборная находится в мёртвой точке. В немецком Bild вышла статья с заголовком, содержащим испанское слово сaramba* (чёрт побери. — ИноТВ). В ней говорится о том, что случившееся стало огромной неожиданностью.
 
Итальянская газета Le Corriere пишет, что мы не справились с российской фурией. А издание Olé отметило, что ещё один крупный фаворит, вслед за Аргентиной, Португалией и Германией, покидает мундиаль раньше, чем ожидалось.
 
СИЛЬВИА БАРБА, корреспондент Canal 24 Horas TV: Испанская сборная вчера незадолго до полуночи отправилась из Москвы в Краснодар, где они соберут чемоданы и отправятся в Мадрид. В ближайшие часы они прилетят в столицу, где будут отдыхать. Прежде всего, предстоит поработать и подумать над тем, что произойдёт с этой сборной, принимая во внимание решения Иньесты и Луиса Рубиалеса. Последний заявил, что в течение нескольких дней они будут размышлять о том, какое будущее ждёт испанскую сборную в плане её состава и будет ли Фернандо Йерро дальше тренировать команду.
 
Все ещё с флагами Испании и России у лобового стекла и в полном молчании. Так прибыл в Краснодар автобус с выбывшей сборной. Надписи на стекле «Вместе мы непобедимы» не хватило ни для того, чтобы пройти в четвертьфинал, ни для того, чтобы избежать прощания с доном Андресом.
 
АНДРЕС ИНЬЕСТА, испанский футболист: Сегодня был мой последний матч за сборную. Заканчивается чудесный этап. Если говорить о случившемся, то игры финального этапа иногда бывают не такими, как мы ожидаем или мечтаем, а всё определяют обстоятельства.
 
Иско заявил, что этот день стал самым печальным в его карьере. А Начо и Рамос говорят о боли, но при этом и о том, что нужно предпринимать всё новые и новые попытки. Таким было отрезвление от мундиаля, который с самого начала предвещал бурю.
 
КОКЕ РЕСУРЕКСЬОН, испанский футболист: В конце концов ушёл лидер — тренер. Пришёл Фернандо (Йерро. — ИноТВ), который сделал всё, что было в его силах.
 
ФЕРНАНДО ЙЕРРО, главный тренер сборной Испании: Мне не в чем кого-то упрекать. Если упрекать кого-то, то меня. Я возглавляю команду, и для этого я занял пост главного тренера за три дня до игры с Португалией. 
 
Сейчас, правда, есть сомнения по поводу того, останется ли он на этом посту после России.
 
ХОСЕ ЛУИС РУБИАЛЕС, президент Королевской футбольной федерации Испании: Что касается Фернандо Йерро, у меня к нему лишь слова благодарности, поскольку в трудный момент он взял на себя эту ответственность. И сделал это храбро, честно и со всей целеустремлённостью. Что будет происходить дальше, вы узнаете в ближайшие недели.
 
После поражения король Филипп VI спустился в раздевалку для того, чтобы поддержать игроков. Особое внимание он уделил капитану Серхио Рамосу, Андресу Иньесте и тренеру Фернандо Йерро. После жёсткого вылета с чемпионата мира король обратился ко всем присутствующим с ободряющими словами.
 
АЛЕКС РОДРИГЕС САИНС, корреспондент Canal 24 Horas TV: Стадион «Лужники» вошёл в список мест, связанных с плохими воспоминаниями для испанских болельщиков, после того как они пережили здесь неожиданный вылет в противостоянии с уступающей по классу сборной, каковой является Россия. Испанских болельщиков ждёт тяжёлый путь домой. Многие возвращаются сегодня, в понедельник, опечаленные этим жестоким исходом, поскольку мы проиграли в серии пенальти. Ко всему этому примешиваются также чувства негодования и досады, поскольку все считают, что Испания на этом мундиале могла бы сделать гораздо больше.
 
Через восемь лет после успеха в ЮАР испанские болельщики уже опять привыкли к таким преждевременным вылетам. Вначале они сетуют на случившееся, а потом, почти сразу, на смену приходят смирение и мысли о следующем разе.
 
БОЛЕЛЬЩИК: Они этого заслужили. Думаю, что они играли с большей душевной отдачей и всё. В следующий раз повезёт.
 
ВТОРОЙ БОЛЕЛЬЩИК: Мы будем на следующем Еврокубке, на следующем мундиале и выложимся по полной.
 
Это правда, что в каждом испанце живёт специалист по футболу, и все мы анализируем причины вылета.
 
ТРЕТИЙ БОЛЕЛЬЩИК: Нельзя увольнять тренера за несколько дней до начала чемпионата мира.
 
ЧЕТВЁРТЫЙ БОЛЕЛЬЩИК: У Испании нет вратаря, и она это показала. У меня есть один друг, который похож на де Хеа, и он справился бы лучше него.
 
Расставание Испании с Россией болезненнее всего переживали самые молодые. Вот как здесь, в Мадриде, реагировали на этот матч.
 
Но ещё одной нашей характерной чертой является чувство юмора. И вскоре после матча в сети уже ходило множество мемов. В одном из них говорилось о том, для кого сегодня были забронированы места на вылет.
 
Пусть чувство юмора никогда не покидает нас! А в России, как можно себе представить, победа над Испанией вылилась во взрыв ликования. Смотрите.
 
ЭРИКА РЕЙХА, корреспондент Canal 24 Horas TV: Длинная праздничная ночь для россиян. Это первый раз, когда они проходят в четвертьфинал чемпионата мира. Они хотят праздновать на всю катушку. После того как закончился матч, тысячи болельщиков вышли на улицы с российскими флагами, выкрикивая: «Россия — чемпион». Машины без конца гудели. Здесь все думали, что у них мало шансов в противостоянии с «красной фурией», которая в начале турнира считалась одним из фаворитов на завоевание главного трофея. И поэтому для них эта победа как сон, почти как чудо.
 
Президент Владимир Путин, который не присутствовал на стадионе, позвонил по телефону королю Испании. Он похвалил мастерство и хорошую игру, а также высокий уровень испанцев, но подчеркнул, что на этот раз российские тренеры избрали более удачную тактику.
 
Дата выхода в эфир 02 июля 2018 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Canal 24 Horas TV Испания Европа
теги
Владимир Путин Испания победа Россия футбол чемпионат мира
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров