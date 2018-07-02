Canal 24 Horas о победе сборной России: боль для одних и почти чудо для других

Добрый день. Испания вылетела с чемпионата мира в первом же матче на выбывание — в 1/8 финала. Теперь нужно смотреть вперёд и решать такие вопросы, как будущее Йерро, уход Иньесты, возможный уход Пике. Мировая пресса говорит сегодня о фиаско Испании.

L´Equipe пишет, что наша сборная находится в мёртвой точке. В немецком Bild вышла статья с заголовком, содержащим испанское слово сaramba* (чёрт побери. — ИноТВ). В ней говорится о том, что случившееся стало огромной неожиданностью.

Итальянская газета Le Corriere пишет, что мы не справились с российской фурией. А издание Olé отметило, что ещё один крупный фаворит, вслед за Аргентиной, Португалией и Германией, покидает мундиаль раньше, чем ожидалось.

СИЛЬВИА БАРБА, корреспондент Canal 24 Horas TV: Испанская сборная вчера незадолго до полуночи отправилась из Москвы в Краснодар, где они соберут чемоданы и отправятся в Мадрид. В ближайшие часы они прилетят в столицу, где будут отдыхать. Прежде всего, предстоит поработать и подумать над тем, что произойдёт с этой сборной, принимая во внимание решения Иньесты и Луиса Рубиалеса. Последний заявил, что в течение нескольких дней они будут размышлять о том, какое будущее ждёт испанскую сборную в плане её состава и будет ли Фернандо Йерро дальше тренировать команду.

Все ещё с флагами Испании и России у лобового стекла и в полном молчании. Так прибыл в Краснодар автобус с выбывшей сборной. Надписи на стекле «Вместе мы непобедимы» не хватило ни для того, чтобы пройти в четвертьфинал, ни для того, чтобы избежать прощания с доном Андресом.

АНДРЕС ИНЬЕСТА, испанский футболист: Сегодня был мой последний матч за сборную. Заканчивается чудесный этап. Если говорить о случившемся, то игры финального этапа иногда бывают не такими, как мы ожидаем или мечтаем, а всё определяют обстоятельства.

Иско заявил, что этот день стал самым печальным в его карьере. А Начо и Рамос говорят о боли, но при этом и о том, что нужно предпринимать всё новые и новые попытки. Таким было отрезвление от мундиаля, который с самого начала предвещал бурю.

КОКЕ РЕСУРЕКСЬОН, испанский футболист: В конце концов ушёл лидер — тренер. Пришёл Фернандо (Йерро. — ИноТВ), который сделал всё, что было в его силах.

ФЕРНАНДО ЙЕРРО, главный тренер сборной Испании: Мне не в чем кого-то упрекать. Если упрекать кого-то, то меня. Я возглавляю команду, и для этого я занял пост главного тренера за три дня до игры с Португалией.

Сейчас, правда, есть сомнения по поводу того, останется ли он на этом посту после России.

ХОСЕ ЛУИС РУБИАЛЕС, президент Королевской футбольной федерации Испании: Что касается Фернандо Йерро, у меня к нему лишь слова благодарности, поскольку в трудный момент он взял на себя эту ответственность. И сделал это храбро, честно и со всей целеустремлённостью. Что будет происходить дальше, вы узнаете в ближайшие недели.

После поражения король Филипп VI спустился в раздевалку для того, чтобы поддержать игроков. Особое внимание он уделил капитану Серхио Рамосу, Андресу Иньесте и тренеру Фернандо Йерро. После жёсткого вылета с чемпионата мира король обратился ко всем присутствующим с ободряющими словами.

АЛЕКС РОДРИГЕС САИНС, корреспондент Canal 24 Horas TV: Стадион «Лужники» вошёл в список мест, связанных с плохими воспоминаниями для испанских болельщиков, после того как они пережили здесь неожиданный вылет в противостоянии с уступающей по классу сборной, каковой является Россия. Испанских болельщиков ждёт тяжёлый путь домой. Многие возвращаются сегодня, в понедельник, опечаленные этим жестоким исходом, поскольку мы проиграли в серии пенальти. Ко всему этому примешиваются также чувства негодования и досады, поскольку все считают, что Испания на этом мундиале могла бы сделать гораздо больше.

Через восемь лет после успеха в ЮАР испанские болельщики уже опять привыкли к таким преждевременным вылетам. Вначале они сетуют на случившееся, а потом, почти сразу, на смену приходят смирение и мысли о следующем разе.

БОЛЕЛЬЩИК: Они этого заслужили. Думаю, что они играли с большей душевной отдачей и всё. В следующий раз повезёт.

ВТОРОЙ БОЛЕЛЬЩИК: Мы будем на следующем Еврокубке, на следующем мундиале и выложимся по полной.

Это правда, что в каждом испанце живёт специалист по футболу, и все мы анализируем причины вылета.

ТРЕТИЙ БОЛЕЛЬЩИК: Нельзя увольнять тренера за несколько дней до начала чемпионата мира.

ЧЕТВЁРТЫЙ БОЛЕЛЬЩИК: У Испании нет вратаря, и она это показала. У меня есть один друг, который похож на де Хеа, и он справился бы лучше него.

Расставание Испании с Россией болезненнее всего переживали самые молодые. Вот как здесь, в Мадриде, реагировали на этот матч.

Но ещё одной нашей характерной чертой является чувство юмора. И вскоре после матча в сети уже ходило множество мемов. В одном из них говорилось о том, для кого сегодня были забронированы места на вылет.

Пусть чувство юмора никогда не покидает нас! А в России, как можно себе представить, победа над Испанией вылилась во взрыв ликования. Смотрите.

ЭРИКА РЕЙХА, корреспондент Canal 24 Horas TV: Длинная праздничная ночь для россиян. Это первый раз, когда они проходят в четвертьфинал чемпионата мира. Они хотят праздновать на всю катушку. После того как закончился матч, тысячи болельщиков вышли на улицы с российскими флагами, выкрикивая: «Россия — чемпион». Машины без конца гудели. Здесь все думали, что у них мало шансов в противостоянии с «красной фурией», которая в начале турнира считалась одним из фаворитов на завоевание главного трофея. И поэтому для них эта победа как сон, почти как чудо.

Президент Владимир Путин, который не присутствовал на стадионе, позвонил по телефону королю Испании. Он похвалил мастерство и хорошую игру, а также высокий уровень испанцев, но подчеркнул, что на этот раз российские тренеры избрали более удачную тактику.

Дата выхода в эфир 02 июля 2018 года.