Canal 24 Horas: сборная России, «к сожалению», обыграла Испанию и прошла в четвертьфинал

Сборная России одержала верх над Испанией в серии послематчевых пенальти, после того как основное и дополнительное время завершились со счётом 1:1, сообщает Canal 24 Horas TV. Как отмечает канал, испанские футболисты, «к сожалению», выбыли из турнира, а россияне прошли в четвертьфинал.
Сейчас без шести минут семь. И новости спорта мы начинаем с футбола. К сожалению, сборная Испании вылетела с мундиаля в России. Хозяйка чемпионата обыграла Красную фурию в серии пенальти. Россия прошла в четвертьфинал, после того как наша сборная не смогла реализовать два пенальти, которые пробивали Коке и Яго Аспас.
Произошло это после того, как команды завершили основное время со счётом 1:1. Впервые на этом мундиале матч перешёл в дополнительное время. Дополнительное время также завершилось вничью 1:1. Постоянное владение мяча не принесло результатов в матче с Россией, которой оставалось лишь надеяться на контратаку. И эта тактика у неё сработала.
Испания вышла вперёд в первом тайме благодаря голу, забитому в свои собственные ворота россиянином Игнашевичем. Позднее хозяйка чемпионата сравняла счёт после забитого пенальти, который был назначен из-за руки Пике. Автором забитого мяча стал Дзюба.
И вот тот самый момент, когда тысячи российских фанатов, следивших за игрой, начинают кричать, радуясь тому, что Аспас не смог забить четвёртый пенальти за сборную Испании. Россия прошла в четвертьфинал, а Испания выбыла из турнира на этапе 1/8 финала.
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