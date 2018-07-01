Онопко: Испания — фаворит, но у России есть шансы на победу

В интервью испанской газете El País бывший игрок сборной России Виктор Онопко, комментируя проходящий сейчас ЧМ-2018, заявил, что гордится уровнем организации турнира и своей страной в целом. Говоря о предстоящей встрече между хозяевами чемпионата и испанцами, он отметил, что фаворитом матча является Испания, однако у российской команды всё же есть шансы на победу.
Бывший игрок сборной России Виктор Онопко, который в настоящее время входит в тренерский состав футбольного клуба ЦСКА, в интервью El País, обсуждая ЧМ-2018, заявил, что очень гордится организацией турнира, новыми стадионами и своей страной в целом.
«Организация для России и для меня важнее даже самого футбола. Важно, чтобы весь мир видел, что мы доброжелательная страна, что мы не агрессивны, чтобы люди знакомились с нашей культурой, нашей кухней, нашей природой… Я горжусь своей страной, уровнем организации, новыми стадионами», — заявил изданию Онопко.
На вопрос журналиста, было ли игрокам сборной СССР, сложнее чувствовать себя единой страной во время участия в международных соревнованиях, футболист ответил: «У меня никогда не было проблем, моими друзьями были украинцы, грузины, белорусы... Сейчас тренер российских вратарей — литовец, а помощник Черчесова из Белоруссии. Футбол и спорт должны объединять. Когда проходит мундиаль или Олимпийские игры, не бывает войн. То, что Филипп VI будет находится на трибуне в Москве, — это хорошо для всех».
Говоря об игроках российской сборной, Онопко отметил, что нынешнее поколение футболистов отличается от тех, кто играл 10-15 лет назад.
«Это поколение отличается от поколения десяти- или пятнадцатилетней давности. Они не участвуют в политике, и это хорошо. И я точно знаю, что они играют не за деньги, а за флаг, за людей, за свою страну», — подчеркнул Онопко.
Касаясь темы предстоящего матча с испанцами, он подчеркнул, что фаворитом является сборная Испания, однако у России «есть шансы на победу».
«Испания пропустила пять мячей в трёх матчах первого этапа. Всё будет зависеть от того, кто первым забьёт гол. Если это сделаем мы, то мы будем создавать опасность, поскольку быстро проводим контратаки. Испания атакует десятью игроками и оставляет открытыми большие пространства. Португалия, Иран и Марокко продемонстрировали, что вам можно сделать больно. Ваша проблема заключается в том, что вам не хватает баланса между обороной и нападением», — заявил Онопко в интервью испанской газете El País.
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