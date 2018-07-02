Испанские СМИ о поражении сборной: «красная фурия» проиграла в русскую рулетку

Сборная Испания, как сообщил Canal 24 Horas
, «к сожалению
», вылетела с чемпионата мира по футболу в России, проиграв хозяевам турнира в серии послематчевых пенальти. В 1/8 финала основное и дополнительное время матча между двумя командами закончилось вничью со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти футболисты «красной фурии» два раза не сумели обыграть российского вратаря. Как результат, поражение 4:3 по пенальти, и испанские футболисты едут домой.
Полузащитник испанской сборной Иско заявил
, что этот день стал «самым печальным в его карьере
». А капитан команды Серхио Рамос выразил надежду
на то, что этот проигрыш не ознаменует «конец поколения
».
«Испания проиграла в русскую рулетку
», — так комментирует журналист El Mundo
Эдуардо Кастелао поражение национальной сборной на ЧМ-2018.
«Испания позволила уступающей ей по классу команде выстоять. У испанцев не было ни души, ни задора, чтобы одолеть одного из самых осторожных противников, с которыми ей приходилось сталкиваться на чемпионатах мира по футболу. В итоге она была вынуждена пробивать пенальти — играть в эту русскую рулетку — и теперь покидает мундиаль», — написал Кастелао.
Другой журналист El Mundo Иньако Диас-Герра в своей статье
высказывает мнение, что испанцы в 1/8 финала проиграли из-за своего характерного стиля игры «тики-така». Он называет этот стиль «дегенеративным заболеванием
», от которого национальная команда страдает последние четыре года.
«Более тысячи пасов сделала Испания для того, чтобы прийти в никуда, для того, чтобы оказаться неспособной попортить кровь настолько посредственному сопернику, что он даже не пытался скрыть свою посредственность», — сетует Диас-Герра.
«То, что начинается плохо, заканчивается плохо. Испания покинула мундиаль, даже не начав играть на этом турнире
», — прокомментировал
поражение журналист La Vanguardia Жоан Жозеп Пайас. По его словам, ситуацию усугубляет то, что из турнира Испанию выбила Россия. «У хозяйки чемпионата и футбола-то почти нет
», — негодует он, подчёркивая, что даже иранцы смотрелись лучше россиян. Также Пайас отмечает, что матч в целом был «безобразным
».
Схожую точку зрения по поводу игры высказал другой журналист La Vanguardia Луис Буксерес, который при этом отметил, что Испания выглядела «посредственно».
«Испания откатилась на 10 лет назад
», — прокомментировал
неудачу сборной журналист El País Хосе Самано. Он выразил своё недовольство тем, что проиграли испанцы даже не именитому сопернику, а России, которая находится где-то на уровне Ирана и Марокко.
Испания «потерпела скандальный крах, фиаско, которому нет оправдания
», — написал
в свою очередь журналист El Periódico Маркос Лопес. По его словам, сборная «была катастрофой от начала и до конца
», провела «жалкий матч
», ознаменовавший её «жалкое
» выступление на мундиале.
А журналист газеты ABC Энрике Йунта подчеркнул
, что этот чемпионат мира не принёс ничего, кроме слёз. О снижении качества игры, указывает он, говорили уже товарищеские матчи, проведённые в преддверии турнира. Команда, по его словам, продемонстрировала «вымученный
» футбол, что и привело к «печальному, но предсказуемому финалу
».
«На десерт она проиграла по пенальти России — стране с самым низким рейтингом ФИФА (72-е место) среди 32 сборных, стартовавших на этом турнире», — пишет Йунта.
Поражение испанцев породило волну мемов в интернете. Ряд испанских изданий, таких как AS
, опубликовали подборки лучших, по их мнению, карикатур. Например, целая серия мемов посвящена Пике, который сыграл рукой в своей штрафной, за что в ворота испанцев был назначен пенальти, впоследствии успешно реализованный Артёмом Дзюбой. В этих мемах Пике сравнивают то с волейболистом, то с баскетболистом, то даже с танцовщицей фламенко.
Поражение национальной команды стало серьёзным ударом для испанских болельщиков. Особенно болезненно его перенесли самые молодые фанаты «красной фурии», сообщил Canal 24 Horas TV
. Однако, как полагает испанский канал, за восемь лет, прошедших после победы на ЧМ-2010 года в ЮАР, болельщики уже вновь привыкли к преждевременным вылетам своей сборной. Посетовав немного на игру национальной команды, они уже смирились и думают о следующих турнирах.
После поражения от россиян о своём уходе из сборной объявил футболист Андрес Иньеста. Кроме того, теперь остаётся вопрос о будущей судьбе главного тренера испанцев Фернандо Йерро, возглавившего команду прямо на старте турнира, говорится в том же материале.
Между тем, как отмечает Canal 24 Horas TV, россияне, которые до матча считали, что у их команды очень мало шансов на победу, ликуют. Для них этот триумф «как сон, почти как чудо».