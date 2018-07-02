Испанские СМИ о поражении сборной: «красная фурия» проиграла в русскую рулетку

к сожалению», вылетела с чемпионата мира по футболу в России, проиграв хозяевам турнира в серии послематчевых пенальти. В 1/8 финала основное и дополнительное время матча между двумя командами закончилось вничью со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти футболисты «красной фурии» два раза не сумели обыграть российского вратаря. Как результат, поражение 4:3 по пенальти, и испанские футболисты едут домой. Сборная Испания, как сообщил Canal 24 Horas , «», вылетела с чемпионата мира по футболу в России, проиграв хозяевам турнира в серии послематчевых пенальти. В 1/8 финала основное и дополнительное время матча между двумя командами закончилось вничью со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти футболисты «красной фурии» два раза не сумели обыграть российского вратаря. Как результат, поражение 4:3 по пенальти, и испанские футболисты едут домой.

самым печальным в его карьере». А капитан команды Серхио Рамос конец поколения». Полузащитник испанской сборной Иско заявил , что этот день стал «». А капитан команды Серхио Рамос выразил надежду на то, что этот проигрыш не ознаменует «».

Испания проиграла в русскую рулетку», — так комментирует журналист », — так комментирует журналист El Mundo Эдуардо Кастелао поражение национальной сборной на ЧМ-2018.

«Испания позволила уступающей ей по классу команде выстоять. У испанцев не было ни души, ни задора, чтобы одолеть одного из самых осторожных противников, с которыми ей приходилось сталкиваться на чемпионатах мира по футболу. В итоге она была вынуждена пробивать пенальти — играть в эту русскую рулетку — и теперь покидает мундиаль», — написал Кастелао.

дегенеративным заболеванием», от которого национальная команда страдает последние четыре года. Другой журналист El Mundo Иньако Диас-Герра в своей статье высказывает мнение, что испанцы в 1/8 финала проиграли из-за своего характерного стиля игры «тики-така». Он называет этот стиль «», от которого национальная команда страдает последние четыре года.

«Более тысячи пасов сделала Испания для того, чтобы прийти в никуда, для того, чтобы оказаться неспособной попортить кровь настолько посредственному сопернику, что он даже не пытался скрыть свою посредственность», — сетует Диас-Герра.

То, что начинается плохо, заканчивается плохо. Испания покинула мундиаль, даже не начав играть на этом турнире», — У хозяйки чемпионата и футбола-то почти нет», — негодует он, подчёркивая, что даже иранцы смотрелись лучше россиян. Также Пайас отмечает, что матч в целом был «безобразным». », — прокомментировал поражение журналист La Vanguardia Жоан Жозеп Пайас. По его словам, ситуацию усугубляет то, что из турнира Испанию выбила Россия. «», — негодует он, подчёркивая, что даже иранцы смотрелись лучше россиян. Также Пайас отмечает, что матч в целом был «».

Схожую точку зрения по поводу игры высказал другой журналист La Vanguardia Луис Буксерес, который при этом отметил, что Испания выглядела «посредственно».

Испания откатилась на 10 лет назад», — », — прокомментировал неудачу сборной журналист El País Хосе Самано. Он выразил своё недовольство тем, что проиграли испанцы даже не именитому сопернику, а России, которая находится где-то на уровне Ирана и Марокко.

потерпела скандальный крах, фиаско, которому нет оправдания», — жалкий матч», ознаменовавший её «жалкое» выступление на мундиале. Испания «», — написал в свою очередь журналист El Periódico Маркос Лопес. По его словам, сборная «была катастрофой от начала и до конца», провела «», ознаменовавший её «» выступление на мундиале.

вымученный» футбол, что и привело к «печальному, но предсказуемому финалу». А журналист газеты ABC Энрике Йунта подчеркнул , что этот чемпионат мира не принёс ничего, кроме слёз. О снижении качества игры, указывает он, говорили уже товарищеские матчи, проведённые в преддверии турнира. Команда, по его словам, продемонстрировала «» футбол, что и привело к «».

«На десерт она проиграла по пенальти России — стране с самым низким рейтингом ФИФА (72-е место) среди 32 сборных, стартовавших на этом турнире», — пишет Йунта.

Поражение испанцев породило волну мемов в интернете. Ряд испанских изданий, таких как AS , опубликовали подборки лучших, по их мнению, карикатур. Например, целая серия мемов посвящена Пике, который сыграл рукой в своей штрафной, за что в ворота испанцев был назначен пенальти, впоследствии успешно реализованный Артёмом Дзюбой. В этих мемах Пике сравнивают то с волейболистом, то с баскетболистом, то даже с танцовщицей фламенко.

Поражение национальной команды стало серьёзным ударом для испанских болельщиков. Особенно болезненно его перенесли самые молодые фанаты «красной фурии», сообщил Canal 24 Horas TV . Однако, как полагает испанский канал, за восемь лет, прошедших после победы на ЧМ-2010 года в ЮАР, болельщики уже вновь привыкли к преждевременным вылетам своей сборной. Посетовав немного на игру национальной команды, они уже смирились и думают о следующих турнирах.

После поражения от россиян о своём уходе из сборной объявил футболист Андрес Иньеста. Кроме того, теперь остаётся вопрос о будущей судьбе главного тренера испанцев Фернандо Йерро, возглавившего команду прямо на старте турнира, говорится в том же материале.

Между тем, как отмечает Canal 24 Horas TV, россияне, которые до матча считали, что у их команды очень мало шансов на победу, ликуют. Для них этот триумф «как сон, почти как чудо».