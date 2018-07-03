ERR: эстонские болельщики оценили удобство FAN ID на российском чемпионате мира

Более двух тысяч граждан Эстонии отправились на чемпионат мира в соседнюю Россию. Эстонские болельщики высоко оценили атмосферу этого масштабного «праздника футбола» и удобство FAN ID, благодаря которому можно было не оформлять визу в Россию и бесплатно пользоваться транспортом. Проникшись духом игры, фанаты уже строят планы на следующий ЧМ и надеются, что там может сыграть и Эстония, передаёт ERR.

Граждане Эстонии активно посещают матчи чемпионата мира по футболу в России. Эстонским поклонникам футбола выдано более двух тысяч так называемых паспортов болельщика, которые дают право посещать игры мундиаля. Впечатлениями о матчах фанаты поделились со съёмочной группой «Актуальной камеры».

«Фестиваль футбола» собирает всё больше и больше людей из разных государств. Внесла свой посильный вклад и наша страна: в общей сложности 2031 FAN ID, или паспорт болельщика, был выдан гражданам Эстонии. Особо инициативные болельщики в матче Россия — Испания вывесили на трибунах эстонский триколор за правыми воротами.

На время матчей города-хозяева превращаются в огромные площадки для всеобщих гуляний. По словам Дениса Юмалова, который посетил матч Хорватия — Нигерия в Калининграде, может случиться даже землетрясение.

ДЕНИС ЮМАЛОВ, болельщик из Эстонии: Было невероятно круто! Это город ходил ходуном, и я первый раз в жизни чувствовал землетрясение какое-то под ногами! Потому что реально земля ходила ходуном, где-то баллов, может быть, три-четыре, что-то невероятное! Мне казалось, что там, может быть, какая-то парковка подземная или ещё что-нибудь. Мы пришли на центральную площадь — и там хорваты пели, плясали, выдвинули огромный-огромный флаг хорватский. И мне в этот момент так хотелось быть хорватом!

Эстонские болельщики также высоко оценили нововведение чемпионата — FAN ID, имея который, можно было не оформлять визу в Россию, при этом бесплатно передвигаться между городами чемпионата на поездах и бесплатно пользоваться общественным транспортом. Только что вернувшийся с матча Франция — Аргентина из Казани Андрей Антонов утверждает, что при наличии паспорта болельщика любую информацию можно было получить в считанные секунды.

АНДРЕЙ АНТОНОВ, болельщик из Эстонии: Были специальные информационные пункты, и вот когда они видели тоже у тебя FAN ID — они подходили, расспрашивали, всё ли нам нравится? Что-то нам подсказать, куда-то направить... То есть благодаря FAN ID у тебя была возможность получить информацию намного быстрее, чем если у тебя был бы билет в кармане.

Проникшись духом игры, любители футбола уже строят планы на следующий чемпионат мира и верят, что там может сыграть и Эстония.

ДЕНИС ЮМАЛОВ: Я решил для себя, что если вдруг Эстония когда-нибудь выйдет в финальную часть чемпионата мира — не важно, в какую страну, я куплю себе билет и поеду! Надену национальную футболку и буду болеть.

АНДРЕЙ АНТОНОВ: Сто процентов как бы, мы уже с ребятами — нам так понравилось, что мы уже думаем ехать в Катар через четыре года. И скорее всего, точно поедем!

Дата выхода в эфир 02 июля 2018 года.