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Вести: матч Испания — Россия стал лидером украинского телеэфира

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Матч между сборными Испании и России стал лидером украинского телеэфира. Как пишут «Вести», в городах с населением более 50 тысяч матч посмотрело более 25,5% совершеннолетней аудитории.
Вести: матч Испания — Россия стал лидером украинского телеэфира
Reuters

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России стал лидером украинского телеэфира. Как пишут «Вести», об этом сообщила пресс-служба телеканала «Интер» со ссылкой на данные телемониторинга.

Сообщается, что матч в городах с населением более 50 тыс. посмотрело более 25,5% аудитории 18+. Доля трансляции в крупных городах составила 21,7%.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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