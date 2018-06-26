СТРАНА.ua: украинский Нацсовет по телевидению превратился в инструмент давления на СМИ

В украинском информационном пространстве очередной скандал — о своём уходе объявила Ольга Герасимюк, которая занимала пост заместителя главы Нацсовета по вопросам телерадиовещания. Как пишет «Страна.ua», данное решение Герасимюк можно оценить как нежелание участвовать в зачистке информпространства от неугодных власти телеканалов и выступать инструментом давления на СМИ в руках администрации Петра Порошенко

В украинском Нацсовете по вопросам телерадиовещания — новый скандал. О своём уходе объявила Ольга Герасимюк, которая занимала пост заместителя главы совета. Как пишет «Страна.ua», причина ухода — «негативная морально-нравственная атмосфера» и политизация работы регулятора. Ряд телеканалов обвиняют Нацсовет в том, что он превратился в ручной инструмент администрации Петра Порошенко по давлению на неугодные СМИ. В ближайшее время он должен принять важные решения по продлению или не продлению цифровых лицензий у телеканалов «Интер», «1+1» и «112», и ходят настойчивые разговоры, поступила команда их не продлевать.

Как продолжает издание, заявление Герасимюк добавляет аргументов тем, кто считает деятельность регулирующего органа политически ангажированной. Кроме того, при определенных условиях демарш замглавы может полностью заблокировать его деятельность.

При увольнении Ольга Герасимюк предоставила фотокопию своего заявления об увольнении, в котором отметила «созданные неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия».

«Сложилась негативная морально-нравственная атмосфера, что делает невозможным прозрачное коллегиальное принятие решений, которые бы способствовали развитию и укреплению информационной сферы в государстве. Работа независимого регулятора заметно политизирована. Стало возможным распространение из Национального совета официальным путем искаженной и манипулированной информации, которая носит клеветнический характер», — отметила Герасимюк.

По её словам, «такая ситуация разрушает главную цель, которой надо служить — под угрозу ставится сама суть свободы слова, которая наоборот сегодня нуждается в заботе и защите».

Как отмечает «Страна.ua», одними из главных вопросов на повестке дня Нацсовета являются результаты проверок «Интера» и «1+1», которые совершили неслыханное преступление — показывали классические советские комедии. При этом оба телеканала считаются властями неблагонадёжными.

«Интер», совладельцами которого являются предприниматель Дмитрий Фирташ и один из лидеров «Оппозиционного блока» Сергей Лёвочкин, уже давно демонстрирует позицию, расходящуюся с «генеральной линией» украинской власти, что было хорошо видно на примере концерта 9 мая и трансляции ЧМ-2018. А хозяин «1+1» Игорь Коломойский в открытую говорит, что он видит фаворитом выборов Тимошенко и о том, что Порошенко не станет больше президентом. Схожая ситцуация и с телеканалом «112». Нацсовет уже 34 раза отказывал телеканалу «112 Украина» в переоформлении концепции вещания на информационную. А на основании формального нарушения накладывал на «112 Украина» предупреждения и штрафы. Давление продолжается и на «NewsOne», которому Нацсовет регулярно выносит предупреждение, а провластные фракции Рады требуют его лишить лицензии.

Как заключает издание, в такой ситуации заявление Герасимюк можно оценить как нежелание участвовать в зачистке информпространства и выступать инструментом в руках администрации Порошенко.