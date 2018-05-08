СТРАНА.ua: телеканал «Интер» оказался в центре скандала из-за Дня Победы

Неоднозначную реакцию в соцсетях вызвал анонс концерта, посвящённого Дню Победы, который выйдет 9 мая на украинском телеканале «Интер». Как пишет «СТРАНА.ua», опубликованный фрагмент концерта содержит в себе жёсткие заявления ведущих концерта относительно последних событий на Украине.
В соцсетях активно обсуждается опубликованный телеканалом «Интер» анонс праздничного концерта, посвящённого Дню Победы, который выйдет в эфир 9 мая. Как пишет «СТРАНА.ua», опубликованный фрагмент концерта содержит в себе жёсткие заявления ведущих концерта Андрея Доманского и Анастасии Даугуле относительно последних событий на Украине.
«Восемь миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков — это наша история, это наша генетическая память. И сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников», — произносит Андрей Доманский.
«И пусть иногда нам кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране. Но это не так! Нас много!» — говорит со сцены Анастасия Даугуле.
Как пишет издание, опубликованный отрывок концерта быстро разлетелся по соцсетям. В частности, адвокат Елена Лукаш высказала солидарность с «Интером» в отношении к празднованию Дня Победы и процитировала на своей странице слова, сказанные со сцены Андреем Доманским.
«Браво, «Интер»! И спасибо! С наступающим Днём Победы!» — написала в соцсети Елена Лукаш.
В то же время украинская редакция Радио Свобода* пишет о критике «Интера». При этом слово «фашисты» редакция взяла в кавычки.
Как отмечает «СТРАНА.ua», телеканал «Интер» давно является мишенью для нападений праворадикалов. Канал даже поджигали, и это дело до сих пор так и осталось не расследовано.
* Радио Свободная Европа/ Радио Свобода (РСЕ/РС) — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой предложил активизировать взаимодействие между двумя странами по ряду направлений. Об этом сообщается на сайте МИД Китая.
Высокопоставленные представители Госдепартамента США посетили Кубу с необъявленным визитом для изучения сообщений об «акустических атаках». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сотрудника пресс-службы Госдепа.
На востоке Китая в провинции Шаньдун археологи обнаружили 136 гробниц на территории кладбища, относящемуся к периоду правления династии Восточная Чжоу (771 — 221 гг. до н. э.). Об этом информирует агентство «Синьхуа».
Министерство обороны США выделило $307,5 млн на производство переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины, Литвы, Эстонии Турции, Австралии и Тайваня. Об этом сообщается на сайте Пентагона в разделе контрактов.
Президент США Дональд Трамп считает, что Россия якобы может вмешаться в промежуточные выборы в США в пользу Демократической партии из-за того, что она является оппозиционной. Об этом заявил представитель Белого дома Хоган Гидли.
Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что в ходе встречи в Хельсинки российский министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео затрагивали тему российской дипломатической собственности в США.
Американская и российская сторона пока ничего не согласовали по вопросу проведения новой встречи между президентами двух стран Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью газете «Известия» заявил, что результаты экспертиз, которые были проведены в рамках расследования гибели семьи последнего русского императора Николая II, полностью опровергли версию об отравлении императора Александра III.
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об аварийном состоянии «Арены Омск», на которой проводит домашние матчи местный клуб «Авангард».
Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Максим Сушинский прокомментировал информацию о том, что «Арена Омск», на которой «ястребы» проводят домашние матчи, может быть закрыта для проведения массовых мероприятий.