СТРАНА.ua: телеканал «Интер» оказался в центре скандала из-за Дня Победы

Неоднозначную реакцию в соцсетях вызвал анонс концерта, посвящённого Дню Победы, который выйдет 9 мая на украинском телеканале «Интер». Как пишет «СТРАНА.ua», опубликованный фрагмент концерта содержит в себе жёсткие заявления ведущих концерта относительно последних событий на Украине.

В соцсетях активно обсуждается опубликованный телеканалом «Интер» анонс праздничного концерта, посвящённого Дню Победы, который выйдет в эфир 9 мая. Как пишет «СТРАНА.ua», опубликованный фрагмент концерта содержит в себе жёсткие заявления ведущих концерта Андрея Доманского и Анастасии Даугуле относительно последних событий на Украине.

«Восемь миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков — это наша история, это наша генетическая память. И сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников», — произносит Андрей Доманский.

«И пусть иногда нам кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране. Но это не так! Нас много!» — говорит со сцены Анастасия Даугуле.

Как пишет издание, опубликованный отрывок концерта быстро разлетелся по соцсетям. В частности, адвокат Елена Лукаш высказала солидарность с «Интером» в отношении к празднованию Дня Победы и процитировала на своей странице слова, сказанные со сцены Андреем Доманским.

«Браво, «Интер»! И спасибо! С наступающим Днём Победы!» — написала в соцсети Елена Лукаш.

В то же время украинская редакция Радио Свобода* пишет о критике «Интера». При этом слово «фашисты» редакция взяла в кавычки.

Как отмечает «СТРАНА.ua», телеканал «Интер» давно является мишенью для нападений праворадикалов. Канал даже поджигали, и это дело до сих пор так и осталось не расследовано.

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