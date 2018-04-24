War Is Boring: в День Победы Россия покажет новых боевых роботов

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил: на параде в честь Дня Победы будут представлены новейшие робототехнические комплексы и беспилотные летательные аппараты, пишет War Is Boring. Тем не менее издание удивилось тому, что среди названных Шойгу образцов боевой техники не оказалось беспилотников, хорошо зарекомендовавших себя в Сирии.
18 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на параде 9 мая будут представлены новые продвинутые образцы вооружений. По его словам, на параде впервые появятся «боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9», многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6» и беспилотные летательные аппараты малой дальности «Корсар», а также другие образцы наземной и воздушной техники, пишет War Is Boring.
Это заявление имеет поистине судьбоносный характер. После небольшого перерыва после ежегодных советских «военных зрелищ», парады на День Победы снова в моде. На них обычно показывают новое и старое вооружение — от «винтажных» танков времён Второй мировой до современных боевых машин, ракет и самолётов.
Возможно, это был лишь вопрос времени, когда Россия начнёт показывать свои беспилотные системы военного назначения. За последние несколько лет Россия сделала большой шаг в разработке обширной номенклатуры воздушных, наземных и морских дронов. В частности, беспилотные летательные аппараты Россия активно применяет в своих операциях. Наземные же дроны занимаются разминированием и разведкой.
Именно поэтому, как отмечает издание, решение Москвы показать на параде конкретно эти системы вызывает любопытство. Из трёх аппаратов, названных Шойгу, лишь «Уран-6» участвовал в реальных боевых операциях в Сирии.
Российское Министерство обороны до сих пор испытывает и оценивает «Уран-9». Учитывая его вид — он выглядит, как маленький танк, — эта беспилотная наземная машина не раз оказывалась на различных отечественных и международных выставках.
Что касается БПЛА «Корсар», то он практически неизвестен широкой аудитории. В 2015-м и 2016 году Кремль заявлял, что его производство начнётся в 2017 году. Однако очевидно, что массовое производство этого БПЛА не удалось наладить до 2018 года.
Кроме того, как пишет издание, Россия задействовала большой флот беспилотников на Украине и в Сирии, в том числе машины малого радиуса действия «Элерон-3» и БПЛА дальнего радиуса действия «Орлан-10 и «Форпост». Последний представляет собой лицензированную копию израильского Searcher. Кроме того, Россия располагает и иными дронами. Их отсутствие на параде поражает, особенно в свете решения представить другие беспилотные системы.
Хотя российские военные и использовали в Сирии много наземных беспилотников, большинство из них не отличаются большими размерами и плохо подходят для публичного показа. В реальности Россия сейчас проводит оценку двух наземных беспилотников «Соратник» и «Нерехта» средних размеров, которые прошли испытания и готовы к применению. Отсутствие этих двух машин на параде также вызывает удивление, учитывая то, что, начиная с 2016 года, их активно рекламировали.
В мае 2018 года также не появится ещё одна беспилотная система — БПЛА дальнего радиуса действия «Орион-Э», которого с большой помпой продемонстрировали публике на выставке вооружений в 2017 году.
«Выбор одной беспилотной системы в пользу другой может быть мотивирован логистикой, внутренней политикой и другими факторами. Однако выбор неизвестного БПЛА, который в отличие от других не показал себя на деле, — это… любопытное решение», — считает War Is Boring, предполагая, что Россия бережёт другие беспилотники для будущих парадов.
«9 мая 2018 года — это определённо не последний день, когда Россия продемонстрирует свои военные системы, если учитывать те ресурсы, которые она тратит на их разработку, производство и использование», — подводит итог War Is Boring.
Константинопольский патриархат утратил право называться центром всей православной церкви. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина прокомментировала RT заявление о работе над новыми мерами по борьбе с курением в России, в частности, над введением «обезличенных» пачек сигарет.
Сергей Жорин, представляющий интересы жены полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, прибыл в Никулинский районный суд Москвы и объяснил, почему дети должны остаться с его клиенткой.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает необходимым снять дипломатическую неприкосновенность со здания консульства Саудовской Аравии в Стамбуле для проведения расследования исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев прокомментировал RT заявление главы Минздрава Вероники Скворцовой о работе над новыми мерами по борьбе с курением, в частности над введением «обезличенных» пачек сигарет.
Представители Константинопольского патриархата (экзархи) заявили, что вернулись на Украину, чтобы подготовиться «к объединительному собору». Отмечается, что его результатом может стать предоставление томоса на автокефалию. Об этом сообщает ТАСС.
Генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова Михаил Гордин рассказал о проведении научно-исследовательских работ в области превращения автомобильного двигателя от проекта «Кортеж» в авиационный.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT слова украинского лидера Петра Порошенко, который пригрозил, что цена использования Россией авиации против Украины будет высокой.
Бывший предстоятель Православной церкви в Америке митрополит Иона (Паффхаузен) прокомментировал решение Русской православной церкви разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
Американский рэп-исполнитель Кёртис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, жёстко отреагировал на слова Али Абдель-Азиза, менеджера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Телеканал RT преодолел отметку в 7 млрд просмотров на YouTube, установив рекорд среди новостных телеканалов. По общему числу просмотров RT опережает BBC, CNN, Al Jazeera и Euronews. Кроме того, на YouTube-каналы RT подписались уже более 10 млн человек.
Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что цена использования Россией авиации против Украины будет высокой.
Менеджер обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал предложение рэп-исполнителя 50 Cent о переходе спортсмена в Bellator за $2 млн.
Минздрав России совместно с экспертами прорабатывает вопросы введения «обезличенных» пачек сигарет, которые не содержат логотипов, с написанными единым шрифтом названиями марок, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, согласно которому предлагается усилить контроль за расходованием средств маткапитала на улучшение жилищных условий.