War Is Boring: в День Победы Россия покажет новых боевых роботов

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил: на параде в честь Дня Победы будут представлены новейшие робототехнические комплексы и беспилотные летательные аппараты, пишет War Is Boring. Тем не менее издание удивилось тому, что среди названных Шойгу образцов боевой техники не оказалось беспилотников, хорошо зарекомендовавших себя в Сирии.

18 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на параде 9 мая будут представлены новые продвинутые образцы вооружений. По его словам, на параде впервые появятся «боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9», многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6» и беспилотные летательные аппараты малой дальности «Корсар», а также другие образцы наземной и воздушной техники, пишет War Is Boring.



Это заявление имеет поистине судьбоносный характер. После небольшого перерыва после ежегодных советских «военных зрелищ», парады на День Победы снова в моде. На них обычно показывают новое и старое вооружение — от «винтажных» танков времён Второй мировой до современных боевых машин, ракет и самолётов.



Возможно, это был лишь вопрос времени, когда Россия начнёт показывать свои беспилотные системы военного назначения. За последние несколько лет Россия сделала большой шаг в разработке обширной номенклатуры воздушных, наземных и морских дронов. В частности, беспилотные летательные аппараты Россия активно применяет в своих операциях. Наземные же дроны занимаются разминированием и разведкой.



Именно поэтому, как отмечает издание, решение Москвы показать на параде конкретно эти системы вызывает любопытство. Из трёх аппаратов, названных Шойгу, лишь «Уран-6» участвовал в реальных боевых операциях в Сирии.



Российское Министерство обороны до сих пор испытывает и оценивает «Уран-9». Учитывая его вид — он выглядит, как маленький танк, — эта беспилотная наземная машина не раз оказывалась на различных отечественных и международных выставках.



Что касается БПЛА «Корсар», то он практически неизвестен широкой аудитории. В 2015-м и 2016 году Кремль заявлял, что его производство начнётся в 2017 году. Однако очевидно, что массовое производство этого БПЛА не удалось наладить до 2018 года.



Кроме того, как пишет издание, Россия задействовала большой флот беспилотников на Украине и в Сирии, в том числе машины малого радиуса действия «Элерон-3» и БПЛА дальнего радиуса действия «Орлан-10 и «Форпост». Последний представляет собой лицензированную копию израильского Searcher. Кроме того, Россия располагает и иными дронами. Их отсутствие на параде поражает, особенно в свете решения представить другие беспилотные системы.



Хотя российские военные и использовали в Сирии много наземных беспилотников, большинство из них не отличаются большими размерами и плохо подходят для публичного показа. В реальности Россия сейчас проводит оценку двух наземных беспилотников «Соратник» и «Нерехта» средних размеров, которые прошли испытания и готовы к применению. Отсутствие этих двух машин на параде также вызывает удивление, учитывая то, что, начиная с 2016 года, их активно рекламировали.



В мае 2018 года также не появится ещё одна беспилотная система — БПЛА дальнего радиуса действия «Орион-Э», которого с большой помпой продемонстрировали публике на выставке вооружений в 2017 году.



«Выбор одной беспилотной системы в пользу другой может быть мотивирован логистикой, внутренней политикой и другими факторами. Однако выбор неизвестного БПЛА, который в отличие от других не показал себя на деле, — это… любопытное решение», — считает War Is Boring, предполагая, что Россия бережёт другие беспилотники для будущих парадов.



«9 мая 2018 года — это определённо не последний день, когда Россия продемонстрирует свои военные системы, если учитывать те ресурсы, которые она тратит на их разработку, производство и использование», — подводит итог War Is Boring.