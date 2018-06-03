Das Erste: на саммите «G6+1» Америка стала белой вороной

Саммит министров финансов стран G7 на канадском горнолыжном курорте Уистлер прошёл в прохладной атмосфере, сообщает Das Erste. Мировые партнёры США обрушились с критикой на главу Белого дома Дональда Трампа и его решение ввести таможенные пошлины на сталь и алюминий. Это определённо первый шаг к самому настоящему торговому конфликту, отмечает немецкий телеканал.

Все против одного. После европейцев теперь и непосредственные соседи американцев Канада и Мексика выступили против США и единоличного решения их президента ввести пошлины на сталь и алюминий. Поэтому и здесь на канадском горнолыжном курорте Уистлер во время саммита министров финансов крупнейших промышленных государств Запада атмосфера была на редкость прохладной. Это определённо первый шаг к самому настоящему торговому конфликту, в котором Германия может очень многое потерять. Ущерб национальной экономике можно подсчитать, но чего вообще стоят договоры, соглашения и партнёрство, если Дональд Трамп рубит их топором? Об угрозе ледникового периода на G7 в сюжете Яна Филиппа Бургарда и Тома Шнайдера.



Семейное фото с белой вороной. Хотя министр финансов США Мнучин и стоит со всеми, но на самом деле он довольно одинок. Коллеги жёстко критикуют его за таможенные пошлины на сталь и алюминий.



ОЛАФ ШОЛЬЦ, министр финансов Германии: Пошлины, которые США ввели против ЕС, неприемлемы. По мнению всех участников, они нарушают мировые правила и стандарты. Они неправомерны. И поэтому нужно найти выход из этой ситуации. Как мне показалось, все достаточно ясно об этом заявили, и у меня даже сложилось впечатление, что посыл был понят.



Одними предостережениями дело не ограничилось. За ними последовали действия. После ЕС теперь и Канада подала официальную жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО). Канада также объявила об ответных пошлинах на американские товары, среди которых йогурт, кофе и стиральные машины.



БИЛЛ МОРНО, министр финансов Канады: Мы выбрали целевые и обдуманные ответные меры. Наша цель заключается в том, чтобы убедить США в необходимости отмены пошлин. Они не приносят пользы ни их экономике, ни нашей, а только вредят гражданами Америки и Канады.



На этой непривычно богатой конфликтами встрече министров финансов гармонические созвучия слышны только в исполнении коренных жителей Канады.



БРЮНО ЛЕ МЭР, министр финансов Франции: Это был напряжённый, непростой саммит G7. Я бы даже сказал, что это скорее был G6+1, а не G7.



Но министр финансов США, на которого обрушились с критикой, не подал виду, что ответные пошлины и протесты произвели на него впечатление. Он также не намекнул, что его страна готова пойти на уступки.



СТИВЕН МНУЧИН, министр финансов США: Повторюсь. Наша цель заключается в обеспечении честной и сбалансированной торговли. На этом мы сосредоточены. Я рад дальнейшей дискуссии.



Прощаясь, Мнучин заявил, что уже проинформировал своего руководителя о критике в адрес США. На следующей неделе президент Трамп приедет на саммит глав правительств и государств G7 и, возможно, станет на нём белой вороной.



Дата выхода в эфир 03 июня 2018 года.