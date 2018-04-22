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N-TV: немецкие политики призвали возродить «Большую восьмёрку»

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Политики Свободной демократической и Левой партий Германии выступили за возвращение к прежнему формату G8, сообщает телеканал N-TV на своём сайте. Они считают, что это правильная площадка для построения конструктивного диалога с Россией, ведь без неё мир в Европе, а также на Ближнем Востоке невозможен.
N-TV: немецкие политики призвали возродить «Большую восьмёрку»
Reuters

В Германии левые политики и депутаты Свободной демократической партии (СвДП) призвали пригласить главу Кремля Владимира Путина на саммит G7, сообщает телеканал N-TV на своём сайте. «Если Запад действительно серьёзно настроен на возобновление конструктивного диалога с Россией, то для этого представилась удобная возможность. G7 должен вновь стать G8, — заявила глава фракции Левой партии Германии в Бундестаге Сара Вагенкнехт. — Ведь мир в Европе, а также на Ближнем Востоке возможен только с Россией».

Замглавы парламентской фракции СвДП Александр Граф Ламбсдорф высказался в том же русле, призвав вернуть формат «Большой восьмёрки»: «Нужно закрепить и лучше структурировать диалог с Россией. Для этого G7+1 — верный формат».

Сегодня в канадском городе Торонто начнутся двухдневные совещания министров иностранных дел стран «Большой семёрки», на которых будут обсуждаться конфликты в Сирии и на Украине. При этом о приглашении на мероприятие главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова всерьёз даже не задумывались. Но Канада пригласила на встречу главу МИД Украины Павла Климкина. Ближайший же саммит G7 назначен на 8 июня, отмечает телеканал.

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N-TV Германия Европа
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