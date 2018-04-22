N-TV: немецкие политики призвали возродить «Большую восьмёрку»

15:17 Лавров: ОЗХО подтвердила, что химразоружение России завершено Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с антироссийскими санкциями США, заявил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила завершение процесса химразоружения страны.

15:11 Во Франции обнаружили бомбу времён Второй мировой войны Во французском Руане в ходе строительных работ была обнаружена бомба времён Второй мировой войны. Об этом сообщает BFMTV.

15:09 Минфин России ожидает профицит бюджета на уровне 1,5—2% ВВП Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство ожидает профицит бюджета страны на уровне 1,5—2% ВВП.

15:05 Лавров назвал абсурдными обвинения США в адрес России из-за дела Скрипалей Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал абсурдными обвинения Госдепа в адрес российских властей из-за дела Скрипалей. Об этом сообщает РИА Новости.

14:59 Российская легкоатлетка Ласицкене: с каждым годом нейтральный статус раздражает всё больше Россиянка Мария Ласицкене поделилась ощущениями от выступления под нейтральным флагом на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Берлине, где она завоевала золото в прыжках в высоту.

14:56 Силуанов рассказал об ответных мерах России на новые санкции США Министр финансов Антон Силуанов прокомментировал ответные меры России в связи с намерением США ввести новые санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

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14:50 Силуанов исключил влияние санкций США на валютные счета граждан России Министр финансов Антон Силуанов заявил, что граждане России не будут иметь никаких проблем с валютными счетами в российских банках в случае введения США новых санкций.

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14:37 СМИ: Президент ПАОК Саввиди одобрил трансфер бывшего футболиста ЦСКА Вернблума Президент греческого футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди одобрил сделку по шведскому экс-полузащитнику ЦСКА Понтусу Вернблуму.

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13:56 Вратарь «Анжи» — о финансовых проблемах клуба: иногда у нас даже обеда нет на выездных матчах Голкипер махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Юрий Дюпин прокомментировал финансовые проблемы дагестанской команды.

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13:37 СМИ: «Реал» готов заплатить за футболиста «Челси» Азара около €224 млн Мадридский «Реал» готов приобрести бельгийского полузащитника лондонского «Челси» Эдена Азара.

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13:24 Матч «Спартак» — ПАОК обслужит французская бригада арбитров Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между московским «Спартаком» и греческим ПАОК обслужит французская бригада арбитров.

13:23 Захарова заявила, что антироссийские санкции США не связаны с ситуацией вокруг Крыма Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкции США против России не связаны с ситуацией вокруг Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

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13:13 Силуанов не исключил переход на национальные валюты вместо доллара при торговле нефтью Министр финансов Антон Силуанов допустил возможность перехода на национальные валюты вместо доллара при торговле нефтью. Об этом он сказал в интервью в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

13:05 В РФС признали, что в матче «Енисей» — ЦСКА пенальти был назначен ошибочно Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал работу бригады арбитров под руководством Романа Галимова в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Енисей» — ЦСКА (1:1).

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11:01 Кафельников — об игре «Спартака» в матче с «Анжи»: дожили, защитник Жиго является лучшим третью игру подряд Двукратный победитель турниров Большого шлема, известный теннисист Евгений Кафельников прокомментировал победу московского «Спартака» над «Анжи» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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