N-TV: немецкие политики призвали возродить «Большую восьмёрку»

Политики Свободной демократической и Левой партий Германии выступили за возвращение к прежнему формату G8, сообщает телеканал N-TV на своём сайте. Они считают, что это правильная площадка для построения конструктивного диалога с Россией, ведь без неё мир в Европе, а также на Ближнем Востоке невозможен.
В Германии левые политики и депутаты Свободной демократической партии (СвДП) призвали пригласить главу Кремля Владимира Путина на саммит G7, сообщает телеканал N-TV на своём сайте. «Если Запад действительно серьёзно настроен на возобновление конструктивного диалога с Россией, то для этого представилась удобная возможность. G7 должен вновь стать G8, — заявила глава фракции Левой партии Германии в Бундестаге Сара Вагенкнехт. — Ведь мир в Европе, а также на Ближнем Востоке возможен только с Россией».
Замглавы парламентской фракции СвДП Александр Граф Ламбсдорф высказался в том же русле, призвав вернуть формат «Большой восьмёрки»: «Нужно закрепить и лучше структурировать диалог с Россией. Для этого G7+1 — верный формат».
Сегодня в канадском городе Торонто начнутся двухдневные совещания министров иностранных дел стран «Большой семёрки», на которых будут обсуждаться конфликты в Сирии и на Украине. При этом о приглашении на мероприятие главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова всерьёз даже не задумывались. Но Канада пригласила на встречу главу МИД Украины Павла Климкина. Ближайший же саммит G7 назначен на 8 июня, отмечает телеканал.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с антироссийскими санкциями США, заявил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила завершение процесса химразоружения страны.
На вершине горы Ак-Кем четверо кемеровчан остались без снаряжения из-за непогоды, их эвакуация в настоящее время невозможна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Сибирского регионального центра МЧС России.
Жители Курской области почтили память членов экипажа атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) «Курск», затонувшего 18 лет назад во время выполнения учебно-боевых задач в Баренцевом море. Об этом сообщает ТАСС.
Президент Ирана Хасан Рухани в ходе саммита «каспийской пятёрки» в Казахстане выразил удовлетворённость в связи с тем, что лидеры стран — участниц переговоров поддерживают Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Президенты России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркмении в ходе саммита «каспийской пятёрки», посвящённого вопросу урегулирования правового статуса Каспийского моря, подписали итоговый документ встречи.
Министр финансов Антон Силуанов допустил возможность перехода на национальные валюты вместо доллара при торговле нефтью. Об этом он сказал в интервью в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал работу бригады арбитров под руководством Романа Галимова в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Енисей» — ЦСКА (1:1).
В афганском городе Газни в ходе столкновений между боевиками террористической организации «Талибан»* и сотрудниками сил безопасности страны погибли по меньшей мере 103 человека, ещё 133 получили ранения.
Следователи Главного следственного управления СК России по городу Москве возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в нападении на сотрудников правоохранительных органов при попытке задержания.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках церемонии официальной встречи глав стран — участниц V Каспийского саммита поприветствовал президента России Владимира Путина, а также иранского лидера Хасана Рухани, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT раскритиковал заявление спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о якобы намеренном затягивании Россией конфликта в Донбассе.