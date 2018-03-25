Welt: немецкие демократы против отмены антироссийских санкций

Глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер не считает уместной отмену санкций в отношении России. В интервью немецкой газете Die Welt он дистанцировался от требований вице-председателя СвДП Вольфганга Кубики о снятии штрафных мер с Москвы и призвал страны НАТО быть готовыми к наращиванию вооружений в ответ на развитие российской военной техники.

Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер призывает свою партию к порядку в том, что касается политики в отношении России, сообщает немецкая газета Die Welt.

В интервью изданию Линднер заявил, что «санкции прискорбны — но в настоящее время необходимы». По его словам, «односторонняя отмена без изменения политики в Москве была бы неоправданной». Он подчеркнул, что именно такой позиции сейчас придерживается его партия.

Как отмечает Die Welt, таким образом Линднер дистанцируется от требования своего заместителя Вольфганга Кубики, а также многих представителей федеральных земель восточной Германии снять санкции с Москвы. По замечанию лидера Свободной демократической партии, Кубики уже давно придерживается своей собственной точки зрения по этому вопросу. При этом Линднер напомнил, что решения, касающиеся политики в отношении России, в его партии принимаются по большей части единогласно, а это означает, что вице-председатель Кубики по данному вопросу «говорит за немногих или за самого себя».

В подразделениях Свободной демократической партии и других партий в восточных землях Германии принято расставлять акценты не так, как на Западе, поясняет политик. Это вызвано различными влияниями и экономическими связями. «Для меня ясно: вопросы безопасности, международного права, прав человека стоят выше экономических интересов», — настаивает Линднер.

Более того, он не знает в партии ни одного человека кроме Вольфганга Кубики, «кому бы нравился по сути авторитарный, по-имперски выступающий, гомофобный Путин». Людей с подобными взглядами следует искать в партии «Альтернатива для Германии», а также среди «социал-демократического газового лобби», отметил Линднер в интервью немецкой газете.

В связи с тем что Россия развивает свои ядерные вооружения, Линднер призывает проявить готовность к перевооружению НАТО. Никто не хочет гонки вооружений, однако «готовность к таким жёстким последствиям должна быть достоверной, чтобы достичь смены позиции России».

По поводу установленных в Германии американских ядерных вооружений Линднер заявил: «Сейчас мы в любом случае не должны больше говорить об их отводе, как это считала возможным Свободная демократическая партия в 2009 году». Впрочем, решение о модернизации этих вооружений должно приниматься в США.

Как сообщается в статье, Линднер требует, чтобы правительство Германии выступало с новыми дипломатическими инициативами. Новая обороноспособность Запада должна быть связана с новым диалогом, направленным на ослабление напряжённости. В связи с этим глава Свободной демократической партии Германии посоветовал правительству более интенсивно действовать в рамках существующих каналов переговоров с Москвой.

Кроме того, Россия должна снова войти в состав G8, считает Кристиан Линднер. В качестве промежуточного шага он предложил формат G7+1, пишет немецкая газета Die Welt.