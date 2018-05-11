Rheinische Post Оригинал

Немецкий политик: в европейском доме место для России есть — но правила свои

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Правительству Ангелы Меркель необходимо переосмыслить политику в отношении России, заявил в интервью Rheinische Post лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер. «Мы хотим, чтобы Россия заняла своё место в европейском доме, но при условии, что она будет соблюдать заведённые в нём правила», — подчеркнул немецкий политик.
Немецкий политик: в европейском доме место для России есть — но правила свои
Reuters

Правительству Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель необходимы не только «чёткая линия», но и в первую очередь «новое мышление» в политике в отношении России, заявил в интервью немецкой газете Rheinische Post председатель Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер.

«У госпожи Меркель был министр иностранных дел, который хотел отменить санкции. Сегодня же у неё такой министр иностранных дел, который и вовсе не желает диалога», — отметил лидер немецких свободных демократов.

«Мы хотим, чтобы Россия заняла своё место в европейском доме, но при условии, что она будет соблюдать заведённые в нём правила. Для этого нужен новый диалог: или в формате G7+1, или возобновить ежегодные встречи на высшем уровне Россия — ЕС», — подчеркнул Кристиан Линднер.

Глава СвДП также предложил провести чрезвычайный саммит ЕС, чтобы лидеры стран Евросоюза смогли наконец-то выработать единую европейскую позицию по таким важным вопросам, как, например, свободная торговля, война в Сирии и атомная сделка с Ираном.

«Это единственный шанс отстоять наши ценности и интересы на международной арене в отношениях с Соединёнными Штатами, Россией и Китаем», — констатировал председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер.

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