Welt: сотрудничество России и Китая хромает из-за «страха и разницы менталитетов»

После начала конфликта между Россией и Западом в связи с «аннексией Крыма» Кремль переориентировался на Китай в надежде на совместное будущее с ним, пишет Die Welt. Однако, несмотря на ряд успешных соглашений в экономической сфере, Пекин и Москва «не питают друг к другу доверия» из-за страха россиян перед «постепенным захватом» китайцами территорий на востоке страны, а также из-за «разницы менталитетов», добавляет издание.
После введения западных санкций против России в 2014 году Россия стала более активно сотрудничать с азиатскими странами, и Китай сменил Германию в качестве важнейшего торгового партнёра Москвы, пишет журналист Die Welt Эдуард Штайнер. В сфере кредитования и других форм иностранного финансирования Россия также переориентировалась с Запада на Китай. Однако, по словам президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, замена европейских банков на китайские «будет длиться многие годы».
Москва надеется на совместное будущее с Пекином и на привлечение как можно большего количества китайских инвестиций. Однако в настоящее время инвестиции Китая в России составляют менее одного процента, в то время как на ЕС приходится 50% иностранных инвестиций, отмечает автор материала. «Китай целенаправленно взял на прицел некоторые отрасли в России. Даже если в России неохотно слушают мнение экспертов, что страна собирается стать сырьевым придатком Китая, нельзя отрицать, что Пекин в первую очередь заинтересован в природных ресурсах», — подчёркивает Штайнер. При этом Москва успешно сопротивлялась тому, чтобы китайцы получили большинство в российских фирмах.
Самым большим прорывом в двусторонней торговле стало подписание Пекином договора о поставках газа с «Газпромом». Газопровод до сих пор строится, но уже с 2019 года в течение дальнейших 30 лет в Китай будут поставляться 38 млрд кубометров газа. «Несмотря на это, отношения между странами остаются двойственными, и о любви и страсти речи быть не может. Начальная эйфория российского правительства по поводу того, что китайские технологии и соответствующие вложения смогут заменить те, которые попали под санкции Запада, в настоящее время выветрилась», — пишет Штайнер.
«Никто не разочарован Китаем, потому что мы не тешили себя надеждой. Все серьёзные люди знали о сложностях и разнице менталитетов в работе с Китаем», — заявил глава АФК «Система» Владимир Евтушенков. «Москва и Пекин не питают друг к другу доверия. Среди российского населения распространён страх, что Китай постепенно захватит российскую землю на востоке, в то время как китайские бизнесмены настроены сдержанно из-за страха перед коррупцией и недостаточной гарантии законности в России», — резюмирует автор Die Welt.
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