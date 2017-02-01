CNET
CNET: Путин и Трамп будут дружить смартфонами
Российско-итальянская компания Caviar выпустила парные золотые смартфоны с изображением Владимира Путина и Дональда Трампа. Издание CNET предлагает их тем, кто «хочет ещё больше насладиться их тёплой дружбой». Телефонами можно пользоваться по отдельности, а можно «положить их рядом, чтобы политики с любовью смотрели друг другу в глаза», предлагают журналисты.
CNET: «Старший брат» челябинского метеорита Землю не тронет
Метеорит 2013 TX68, по размерам в два раза превышающий своего челябинского «собрата», приближается к Земле и 5 марта пройдет на довольно близком от нее расстоянии, сообщает CNET. Однако специалисты NASA поспешили успокоить землян: несмотря на малое количество данных о траектории астероида, столкновения с Землей на этот раз не будет.
Google не советует России идти по китайскому пути
Председатель совета директоров Google Эрик Шмидт всерьез обеспокоен притеснением прав российских интернет-пользователей со стороны государства. Он считает, что тем самым Россия идет по тупиковому пути Китая.
Плавучие АЭС обеспечат российскую глубинку энергией
В 2016 году в России должна появиться плавучая АЭС, сообщает CNET. Одной платформы может быть достаточно, для того чтобы обеспечить энергией небольшой город. Впоследствии планируется создание целого флота таких станций. Однако издание сомневается, что проект удастся завершить в запланированные сроки.