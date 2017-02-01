CNET: Путин и Трамп будут дружить смартфонами Российско-итальянская компания Caviar выпустила парные золотые смартфоны с изображением Владимира Путина и Дональда Трампа. Издание CNET предлагает их тем, кто «хочет ещё больше насладиться их тёплой дружбой». Телефонами можно пользоваться по отдельности, а можно «положить их рядом, чтобы политики с любовью смотрели друг другу в глаза», предлагают журналисты. 1 февраля 2017 CNET

CNET: «Старший брат» челябинского метеорита Землю не тронет Метеорит 2013 TX68, по размерам в два раза превышающий своего челябинского «собрата», приближается к Земле и 5 марта пройдет на довольно близком от нее расстоянии, сообщает CNET. Однако специалисты NASA поспешили успокоить землян: несмотря на малое количество данных о траектории астероида, столкновения с Землей на этот раз не будет. 4 февраля 2016 CNET

Google не советует России идти по китайскому пути Председатель совета директоров Google Эрик Шмидт всерьез обеспокоен притеснением прав российских интернет-пользователей со стороны государства. Он считает, что тем самым Россия идет по тупиковому пути Китая. 23 ноября 2013 CNET