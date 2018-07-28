Der Spiegel: министра обороны ФРГ возмутило отсутствие у Трампа чёткой стратегии в отношении России

У Дональда Трампа по-прежнему нет чёткой стратегии в отношении России, выразила своё недовольство в интервью Der Spiegel министр обороны Германии. Впрочем, в отличие от президента США таковой обладает НАТО, и от нее Североатлантический альянс ни в коем случае не откажется, заверила Урсула фон дер Ляйен.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен разочарована первой двухсторонней встречей президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, прошедшей недавно в столице Финляндии Хельсинки, сообщает Der Spiegel.

«У американского президента по-прежнему нет чёткой стратегии в отношении Российской Федерации», — выразила своё недовольство фон дер Ляйен в интервью немецкому журналу.

По словам главы Минобороны ФРГ, глава Кремля, позиционируя Россию в качестве глобального игрока на международной арене, якобы пытается скрыть экономическую слабость страны. А вот чего хочет Дональд Трамп — пока непонятно, подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

«Проблема саммита в Хельсинки — никто толком не знает, что на нём обсуждалось и о чём там договорились», — заявила министр обороны Германии.

Впрочем, Фон дер Ляйен поспешила успокоить и заверила, что Североатлантический альянс ни в коем случае не откажется от своей чёткой и критической позиции по отношению к Российской Федерации, несмотря на расплывчатые высказывания президента Соединённых Штатов на встрече в столице Финляндии.

«Мы хотели бы улучшить отношения с Москвой. Это, однако, зависит от Кремля», — констатировала глава Министерства обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.