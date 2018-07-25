Экс-премьер Швеции: главная угроза НАТО — это Трамп

Недавнее европейское турне Дональда Трампа и его встреча с Владимиром Путиным заставляют задуматься об эффективности НАТО для защиты европейского континента, пишет бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт на страницах Handelsblatt. По убеждению политика, заявления главы Белого дома о непропорционально большой ответственности США за обеспечение безопасности Европы не соответствуют действительности. При этом, как поведёт себя американский лидер в случае гипотетического нападения России на одну из европейских стран, предсказать сложно, замечает автор.

Что осталось от НАТО после «бурного» европейского турне Дональда Трампа, во время которого глава Белого дома поддержал Владимира Путина, а не собственные разведслужбы, задаётся вопросом на страницах немецкой газеты Handelsblatt бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

Тому, кто смотрит на мир «сквозь розовые очки», может показаться, что с «важнейшим западным стратегическим альянсом» всё более или менее в порядке, но в действительности НАТО «в опасности», поскольку его судьба находится в «пренебрежительных» руках Трампа, утверждает эксперт.

Как напоминает Бильдт, согласно существующим договорённостям, члены НАТО должны увеличить расходы на оборону до 2% ВВП до 2024 года. Однако в ходе прошедшего саммита Трамп «внезапно» объявил о новой цели: 4% — что превышает даже расходы на оборону самих США.

При этом в течение последних десятилетий в фокусе внимания НАТО были, главным образом, «миротворческие операции в отдалённых местах», а не для обеспечения собственной территориальной безопасности, замечает политик. «Для большинства стран — членов ЕС мирные дивиденды, получаемые от операций альянса, компенсировали сокращение внутренних военных расходов», — поясняет автор статьи. Ситуация изменилась в 2014 году, когда «Россия аннексировала Крым» и осуществила «тайное военное вторжение» на восток Украины, что заставило страны НАТО увеличить собственные расходы на оборону в среднем на 4% в год.

Бильдт подвергает сомнению утверждение Трампа о том, что США несут непропорционально большую ответственность за обеспечение коллективной обороны альянса: военный бюджет США составляет 72% от совокупных расходов всех членов НАТО на оборону, однако Америка тратит 2/3 этих средств на регионы за пределами Европы. Почти половина оборонного бюджета США уходит на поддержание военного присутствия в тихоокеанском регионе, ещё четверть — на ближневосточные операции, ядерную программу и другие сферы.

Более того, большая часть американских войск и военных баз размещена вовсе не в Европе, а в «стратегической арке» между Индией и Южной Африкой. «Такие военные базы, как Рамштайн, Ферфорд, Рота, Виченца и Сигонелла, долгое время помогали США использовать Европу в качестве плацдарма для размещения своих сил в других частях света», — утверждает эксперт. А системы раннего предупреждения и слежения, размещённые на военных базах Великобритании и Норвегии, необходимы для защиты Америки, а не Европы, поясняет автор.

Фактически, по подсчётам Национального оборонного университета США, европейские расходы на оборону в два раза превышают траты США на безопасность Старого Света. Как отмечает Бильдт, работа по наращиванию собственных военных мощностей стран НАТО в Европе уже начата и должна быть продолжена.

Сегодня преимущество России над странами НАТО заключается в более эффективном командовании и системе контроля, полагает автор. В силу того, что Россия является самостоятельным государством, её вооружённые силы лучше скоординированы и могут выполнять стратегические директивы Кремля в более краткие сроки — их проворство было успешно продемонстрировано в 2014 году в Крыму и в Сирии годом спустя.

Что касается НАТО, несмотря на хорошую скоординированность союзнических вооружённых сил, их использование целиком и полностью зависит от своевременного принятия политических решений. И в этом, по мнению Бильдта, заключается главная проблема.

Политик предлагает представить гипотетический сценарий тайной военной операции России «в крымском духе» на территории страны, входящей в альянс. Как отреагирует Трамп? — задаётся вопросом автор. «Может, он позвонит Путину? И, может, Путин сделает ему ещё одно «потрясающее предложение» помочь американским следователям докопаться до истины?» — иронизирует политик. Ещё более важный вопрос состоит в том, применит ли Трамп в этом случае принцип коллективной обороны или будет «колебаться, сомневаться в собственной разведке и подкреплять отрицания Путина».

Как замечает Бильдт, поскольку европейцы вряд ли решатся задать подобные вопросы американскому президенту, в обозримом будущем они продолжат волновать союзников США.