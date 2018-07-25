Экс-премьер Швеции: главная угроза НАТО — это Трамп
Что осталось от НАТО после «бурного» европейского турне Дональда Трампа, во время которого глава Белого дома поддержал Владимира Путина, а не собственные разведслужбы, задаётся вопросом на страницах немецкой газеты Handelsblatt бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.
Тому, кто смотрит на мир «сквозь розовые очки», может показаться, что с «важнейшим западным стратегическим альянсом» всё более или менее в порядке, но в действительности НАТО «в опасности», поскольку его судьба находится в «пренебрежительных» руках Трампа, утверждает эксперт.
Как напоминает Бильдт, согласно существующим договорённостям, члены НАТО должны увеличить расходы на оборону до 2% ВВП до 2024 года. Однако в ходе прошедшего саммита Трамп «внезапно» объявил о новой цели: 4% — что превышает даже расходы на оборону самих США.
При этом в течение последних десятилетий в фокусе внимания НАТО были, главным образом, «миротворческие операции в отдалённых местах», а не для обеспечения собственной территориальной безопасности, замечает политик. «Для большинства стран — членов ЕС мирные дивиденды, получаемые от операций альянса, компенсировали сокращение внутренних военных расходов», — поясняет автор статьи. Ситуация изменилась в 2014 году, когда «Россия аннексировала Крым» и осуществила «тайное военное вторжение» на восток Украины, что заставило страны НАТО увеличить собственные расходы на оборону в среднем на 4% в год.
Бильдт подвергает сомнению утверждение Трампа о том, что США несут непропорционально большую ответственность за обеспечение коллективной обороны альянса: военный бюджет США составляет 72% от совокупных расходов всех членов НАТО на оборону, однако Америка тратит 2/3 этих средств на регионы за пределами Европы. Почти половина оборонного бюджета США уходит на поддержание военного присутствия в тихоокеанском регионе, ещё четверть — на ближневосточные операции, ядерную программу и другие сферы.
Более того, большая часть американских войск и военных баз размещена вовсе не в Европе, а в «стратегической арке» между Индией и Южной Африкой. «Такие военные базы, как Рамштайн, Ферфорд, Рота, Виченца и Сигонелла, долгое время помогали США использовать Европу в качестве плацдарма для размещения своих сил в других частях света», — утверждает эксперт. А системы раннего предупреждения и слежения, размещённые на военных базах Великобритании и Норвегии, необходимы для защиты Америки, а не Европы, поясняет автор.
Фактически, по подсчётам Национального оборонного университета США, европейские расходы на оборону в два раза превышают траты США на безопасность Старого Света. Как отмечает Бильдт, работа по наращиванию собственных военных мощностей стран НАТО в Европе уже начата и должна быть продолжена.
Сегодня преимущество России над странами НАТО заключается в более эффективном командовании и системе контроля, полагает автор. В силу того, что Россия является самостоятельным государством, её вооружённые силы лучше скоординированы и могут выполнять стратегические директивы Кремля в более краткие сроки — их проворство было успешно продемонстрировано в 2014 году в Крыму и в Сирии годом спустя.
Что касается НАТО, несмотря на хорошую скоординированность союзнических вооружённых сил, их использование целиком и полностью зависит от своевременного принятия политических решений. И в этом, по мнению Бильдта, заключается главная проблема.
Политик предлагает представить гипотетический сценарий тайной военной операции России «в крымском духе» на территории страны, входящей в альянс. Как отреагирует Трамп? — задаётся вопросом автор. «Может, он позвонит Путину? И, может, Путин сделает ему ещё одно «потрясающее предложение» помочь американским следователям докопаться до истины?» — иронизирует политик. Ещё более важный вопрос состоит в том, применит ли Трамп в этом случае принцип коллективной обороны или будет «колебаться, сомневаться в собственной разведке и подкреплять отрицания Путина».
Как замечает Бильдт, поскольку европейцы вряд ли решатся задать подобные вопросы американскому президенту, в обозримом будущем они продолжат волновать союзников США.
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